La cooperativa de lloguer assequible «Omplim els buits» es presenta a Salt

La cooperativa d'habitatges de lloguer assequible «Omplim els buits» va ser una de les propostes que es van donar a conèixer durant una jornada sobre habitatge celebrada dimecres a l'Ateneu Popular de la Coma-cros. «Omplim els buits» es dirigeix a persones que tenen uns ingressos regulars que no són suficients per assumir els preus del mercat actual del lloguer, però que tampoc poden accedir als habitatges d'emergència social perquè els seus ingressos no són tan escassos.

La cooperativa està impulsada per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Gestió Veïnal sccl i persones a títol individual. De moment, la cooperativa està buscant habitatges buits al Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès, Bages i Osona, tot i que també està fent accions d'anàlisi i identificació a llocs com Salt, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell i Manresa. L'objectiu és que les famílies que puguin accedir a aquest tipus d'habitatges dediquin un 30% dels seus ingressos mensuals al lloguer.

La cooperativa contactarà amb els propietaris particulars d'habitages en desús per tal que els cedeixin per a lloguer assequible durant deu anys. Segons aquest acord, el propietari cedirà temporalment l'habitatge a la cooperativa perquè el llogui a un preu per sota del mercat privat a d'altres socis de la cooperativa, a canvi de serveis de gestió, rehabilitació i altres gestions. Segons indiquen, «Omplim els buits» assegura als propietaris el pagament d'un 80 o 85% de l'import de la mensualitat acordada amb el llogater, i també ofereix garanties de fiabilitat de les persones llogateres. Per als socis arrendataris, els garanteix pisos a un 65% del preu de mercat i en condicions òptimes.