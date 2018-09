Una creativitat feta amb paraules típiques gironines guanya el primer premi del concurs de gots de les Fires

"Aviam", "brunyol", "enradera" o "fressa" són algunes de les 105 paraules de Girona que Esperança Boada ha recollit per confeccionar el disseny guanyador del Concurs del Disseny de Gots de Girona d'aquest 2018. El segon premi ha estat per Martí Raset, amb una il·lustració de dos amics que es troben en un carrer de Girona, i el tercer premi ha estat per Mireia Reixach, que ha dibuixat les sis lletres que formen part de la paraula "Girona" amb elements icònics de la ciutat, com el pont de les Peixateries Velles, les cases de l'Onyar o el campanar de Sant Feliu.

El jurat, format per persones vinculades al disseny gràfic, ha valorat especialment la presentació d'elements gràfics originals, que busquin nous elements identificadors gironins i que fugin dels tòpics i dels elements típics de les Fires, ja que a més de ser presents a l'espai de "barraques" de la Copa del 26 d'octubre al 4 de novembre els gots també s'utilitzaran en les festes majors de barri de Girona per al període 2018-2019. El primer, el segon i el tercer classificat rebran un premi de 200 euros, 150 euros i 100 euros respectivament.

El concurs de gots de Fires està impulsat per la Comissió de la Copa de Girona i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona.