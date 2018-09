Ensenyament inclourà als pressupostos del 2019 el nou institut Ermessenda de Girona

El Departament d'Ensenyament preveu incloure als pressupostos de 2019 el projecte per fer el nou institut Ermessenda de Girona. El conseller Josep Bargalló ha explicat durant una visita al centre que la voluntat és desencallar les qüestions "jurídiques" en les properes setmanes per permetre que l'Ajuntament faci la cessió de les naus de l'antiga fàbrica Simón, on es preveu construir el nou centre, i el solar. Bargalló no ha volgut avançar dates però ha dit que treballaran perquè sigui una realitat el més aviat possible perquè són conscients que és una "necessitat urgent". El conseller també ha avançat que preveuen incloure als comptes de l'any que ve el projecte per fer un nou institut-escola a Lloret de Mar (Selva).