Girona comença les obres per recuperar l'antiga font de l'Abella

La zona on es troba la font de l´Abella. ajuntament de girona

L'Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana les obres per recuperar l'antiga font de l'Abella. Aquesta és una reivindicació dels veïns i veïnes del barri de Montilivi i va ser un dels projectes més votats en els pressupostos participats del 2016.

Les actuacions preveuen l'arranjament d'un paratge natural al voltant de l'antiga font, que es destinarà a espai d'esbarjo i ús social i on es col·locaran taules de pícnic. També està prevista la connexió de dues parts del barri de Montilivi a través d'un accés de vianants adaptat i abalisat. La zona que s'adequarà per al pas de persones ja és una drecera utilitzada habitualment tant pels veïns i veïnes com pels membres de les comunitats educatives i esportives ubicades a la zona del campus de Montilivi.

Les tasques previstes inclouen la instal·lació d'una font connectada a la xarxa d'abastament d'aigua potable en l'esplanada que s'endinsa al bosc al peu d'una alzina surera, al costat del Centre d'Educació Especial Font de l'Abella.