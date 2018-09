Més de 6.300 inscrites a la Cursa de la Dona

Més de 6.300 corredores ja s´han inscrit a la cinquena edició de la Cursa de la Dona, una xifra que significa que ja s´han cobert el 90% de les inscripcions previstes. Les persones que vulguin participar-hi tindran temps per apuntar-s´hi fins al dimecres 3 d´octubre a les 23.59 h, o bé fins que s´assoleixi l´objectiu de les 7.000 participants.

Les inscripcions tenen un cost d´11 euros i un euro de cada participant es destinarà a finalitats solidàries i s´invertirà en l´IDIBGI, l´Associació Guapes i Valentes –de la Fundació Oncolliga- i la Fundació Els Joncs.

Una de les principals novetats d´enguany és el canvi en l´inici del recorregut de la cursa, que tindrà una mica més de 5 km de distància. El tret de sortida es farà igualment al passeig de la Sardana de la Devesa però en lloc de desviar-se pel vial perimetral del parc la cursa seguirà cap a l´avinguda de Josep Tarradellas i la rambla de Xavier Cugat. La resta del recorregut es mantindrà respecte a les darreres edicions.

Com cada any, s´han fet entrenaments previs gratuïts per preparar la cursa. El darrer serà el dimecres 3 d´octubre a La Copa.

L´entrega de dorsals i samarretes es faran al Pavelló Municipal Girona-Fontajau el dijous 4 i el divendres 5 d´octubre, d´11 a 20 h. El dia 6 d´octubre tindrà lloc la Fira de la Corredora, d´11 a 20 h, a la plaça de Salvador Espriu, on, a part de l´entrega de dorsals i samarretes, hi haurà tallers diversos de les empreses i entitats col·laboradores (de 17 a 20 h).