Nova multa a Hinojosa per les males olors

L'Ajuntament de Sarrià de Ter (Gironès) està tramitant una altra multa contra la paperera Hinojosa per les males olors que desprèn la fàbrica. Anteriorment, ja li havia imposat dues sancions de 900 i 12.000 euros. En aquest cas, la tercera multa es posa per les pudors que ha desprès l'activitat durant els darrers dos mesos. En paral·lel, el consistori també està pendent d'aprovar la nova ordenança d'Olors. Havia de passar pel darrer ple, però el tràmit es va frenar perquè l'empresa, en el darrer moment, va presentar-hi al·legacions. D'altra banda, el consistori també ha donat a conèixer els resultats de l'enquesta que va fer a 516 veïns per conèixer l'abast de la problemàtica. De les respostes, en destaca que més de la meitat (en concret, el 53,3%) demanen que Hinojosa tanqui.

La problemàtica dels sorolls i les males olors que desprèn Paperera de Sarrià SL -l'antiga Torraspapel- porta més d'un any enquistada. D'ençà que els veïns van començar a queixar-se, al febrer del 2017, l'Ajuntament ha imposat ja dues sancions al grup Hinojosa, propietari de la planta. La primera va ser de 900 euros; i la segona, de 12.000.

Totes dues es van fer en base a l'ordenança de Sorolls, després de fer medicions i comprovar que se superaven els decibels permesos. Ara, a aquestes, se n'hi afegirà una tercera, que l'Ajuntament ja està tramitant. La multa s'imposa pels sorolls que ha generat la paperera durant els darrers dos mesos. També serà de 12.000 euros.

En paral·lel, el consistori també treballa per aprovar la nova ordenança d'Olors. Amb això, es vol lluitar contra les males olors que desprèn la paperera, que s'han convertit en el principal problema. L'ordenança es preveia aprovar al ple d'aquest dimarts, però el tràmit es va haver de frenar perquè, a darrera hora, Hinojosa va presentar-hi al·legacions.

"Aquest retard, però, no significa en cap cas que aquesta ordenança tan necessària quedi aturada", diu l'Ajuntament en un comunicat. I hi afegeix: "Ja que s'espera que el tràmit per atendre les al·legacions sigui el més breu possible".

Per donar a conèixer les darreres accions que ha emprès, el consistori ha convocat una reunió amb els veïns per al proper 5 d'octubre. A més, també està a l'espera de conèixer quins són els plans –i el calendari- de la paperera per posar fi als sorolls i a les pudors (un document que es presentarà el 18 d'octubre).

Més de la meitat demanen que es tanqui

En paral·lel, l'Ajuntament de Sarrià també ha donat a conèixer els resultats de l'enquesta que va fer entre els veïns per recollir la percepció que tenen sobre l'activitat d'Hinojosa. S'han enquestat 516 veïns (un 10% dels que té el municipi). Els resultats evidencien que els sorolls i les males olors se senten arreu del poble i, des del consistori, com indiquen, "també es té constància que les pudors se senten a Sant Julià de Ramis i a la zona nord de Girona".

El 56,2% dels enquestats diuen que la principal molèstia són les males olors i un altre 38,3%, hi ajunten tant les pudors com els sorolls. La resta, o bé critiquen els residus o bé diuen que la fàbrica no els molesta. Les respostes també fan palès que els sorolls i les pudors es perceben en qualsevol moment del dia i durant tota la setmana.

Si bé un 74% dels qui han respost el qüestionari se senten informats per l'Ajuntament, també creuen que les accions que porten a terme no tenen els efectes desitjats. I d'aquests, aproximadament un 18% creu que és difícil que el consistori pugui resoldre el problema tot sol.

Per últim, crida l'atenció que més de la meitat (en concret, el 53,3%) demanen que la fàbrica es tanqui. La resta, aposten per continuar exigint a Hinojosa que solucioni els problemes; i que si no ho fa, se la segueixi multant.