Perfumeria Jordà de Girona abaixa la persiana després de gairebé 90 anys

La perfumeria Jordà, un dels locals més antics del carrer Ciutadans de Girona, ha abaixat la persiana després de gairebé 90 anys d'història. L'establiment va ser fundat com a perruqueria per Joan Jordà i Sala durant els anys 30, després d'haver treballat com a aprenent de perruquer a París. L'any 1972, l'establiment va deixar de funcionar com a perruqueria i es va transformar en perfumeria i centre de bellesa. En els darrers anys, havia funcionat com a franquícia de la marca de perfumeria i cosmètica L'Occitane. L'any passat va morir la que havia estat la seva ànima en els darrers anys, Cati Duran. Des de fa setmanes es pot veure un cartell de «liquidació per tancament» a l'aparador i la botiga ja està pràcticament buida. El local pertany a l'Ajuntament de Girona, de manera que el més probable és que s'hi acabi instal·lant algun servei municipal.

Joan Jordà va ser un jove gironí que, com molts altres, durant la dècada dels anys 30 va viatjar a París per aprendre a fons l'ofici de perruquer. Quan va tornar, després d'una estada a Barcelona, va decidir comprar a Josep Bonavia una perruqueria femenina que ja existia al carrer Ciutadans de Girona, i que estava al costat d'una de masculina.

I va ser precisament aquest anterior propietari, Josep Bonavia, qui va fer-se càrrec del negoci durant la Guerra Civil, quan Jordà va haver d'anar al front i després es va haver d'exiliar a França. L'any 1945 va tornar a Girona i amb Herny Colomer, amb qui havia fet amistat a França, va obrir una empresa de representacions al mateix carrer Ciutadans, que simultaniejaven amb la perruqueria.

A finals dels anys seixanta i principis dels setanta es van popularitzar les demostracions de pentinats organitzades per Joan Jordà a la ciutat, que se celebraven en espais com el Teatre Municipal, el Casino i els cinemes Ultònia, Albèniz i Modern.

L'any 1969, Joan Jordà, que s'havia casat amb Amanda Riera, va deixar el negoci al seu fill Ernest, que l'any 1970 es va casar amb Catalina Duran. Poc després, el 1972, l'establiment va deixar de funcionar com a perruqueria per dedicar-se a la perfumeria i centre de bellesa.

En els darrers anys, sota el comandament de Catalina Duran, havia funcionat com a saló de bellesa i franquícia de la marca francesa L'Occitane. Duran, però, va morir l'any passat, i el negoci va passar a ser gestionat per Begoña Millón, que ara emprendrà un nou repte professional. Durant els mesos d'estiu, el local ha exhibit el cartell de «liquidació per tancament».

Actualment, el local és propietat de l'Ajuntament de Girona, de manera que el més probable és que en el futur s'hi instal·li algun dels serveis municipals.