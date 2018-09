Una programació musical amb un «marcat accent femení»

La programació musical de les Fires de Sant Narcís d'aquest any augmenta l'accent femení respecte d'edicions anteriors. El grup tarragoní Roba Estesa, amb lletres feministes i caràcter festiu i combatiu, i la banda de rap valenciana Pupil·les obriran la primera nit de música a La Copa. Les DJ franceses Miss Kittin i Louisahhh seran les dues dones protagonistes de la nit del dijous, que es programa amb col·laboració amb EUMES.

La proposta musical d'enguany –que guanya un dia de programació respecte a l'any passat i que alguns dies tindrà tres grups actuant en lloc dels dos habituals– tindrà com a caps de cartell La M.O.D.A., present en gairebé tots els festivals estatals; Els Amics de les Arts; que faran a Girona el concert de comiat de la gira del darrer disc; Els Catarres, que arribaran a Fires per tercer cop i hi presentaran el seu darrer àlbum; Dr. Calypso, que estan fent la gira de comiat després de 30 anys de concerts, i Xavi Sarrià (ex-Obrint Pas) i El Cor de la Fera, que presentaran el seu darrer treball a l'escenari de La Copa. A la zona de les barraques també hi tocaran Eina, Blowfuse, Roko Banana, The Gramophone Allstars, Biflats, La Phaze, Auxili, Senyor Oca i Sense Sal.

Com en els darrers anys, a banda de La Copa, hi haurà altres escenaris. La mateixa Copa, es convertirà en Copeta als migdies per a les actuacions infantils, de Xiula, Orelles de Xocolata i FunKids, un projecte de la Black Music Band i l'Auditori de Girona que barreja la música negra amb les danses urbanes.

A l'escenari de Sant Feliu hi passaran Nyandú i Joan Colomo (el mateix dia de la final del concurs Intro), que presentaran els seus nous treballs, i la Black Music Big Band, que oferirà un repertori especial per les Fires revisitant els temes clàssics de la Motown. També hi actuaran Ju, Joan Garriga & Galàctic Mariatxis, David Mauricio, Los Mambo Jambo Arkestra i Atenea Carter & The Mighty Might (ex-Pepper Pots) i la Soul Machine. A l'Estació-Espai Jove hi tocarà Mazoni.

L'envelat de la plaça de Miquel Santaló serà, un any més, el punt de trobada per als amants de la música de ball i hi passaran l'Orquestra Maravella (el dia del sopar popular), l'Orquestra Selvatana i La Principal de la Bisbal.

La regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau, va explicar ahir que les Fires «segueixen sent la festa major de tardor de Catalunya». El programador musical, Natxo Morera de la Vall, va remarcar que han treballat per aconseguir una programació variada, amb estils i grups consolidats però també amb apostes de futur. També va remarcar que moltes bandes s'ofereixen per tocar a Girona.