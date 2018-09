El Raluy opta per posar el circ de les Fires a Sarrià de Ter

El Circ Raluy Legacy ha decidit instal·lar-se a Sarrià de Ter durant les Fires de Sant Narcís. L'Ajuntament de Girona, aquest any, no ha obert cap concurs per acollir un espectacle d'aquest tipus, com sí que ho va fer l'any passat, i el Raluy Legacy ha optat per posar la carpa a prop de la capital gironina per Sant Narcís amb l'objectiu de captar persones interessades en aquest món circense. En concret, a l'avinguda de França, del 25 d'octubre a l'11 de novembre.

La decisió coincideix amb la posada en marxa de la Cúpula de les Arts, que té previst acollir el circ Charlie Rivel precisament per les Fires. Les actuacions en aquesta estructura situada a la carretera Barcelona s'han previst del 31 d'octubre al 4 de novembre i ja té més de 2.000 entrades venudes.

El darrer any que el Raluy Legay va col·locar la carpa a Girona per les Fires va ser l'any 2016. Va ser l'any de la polèmica per uns cartells que es van considerar «sexistes».



Un concurs el 2017

L'any següent, l'Ajuntament va convocar un concurs al juny i al setembre va escollir Il Circo Italiano en ser el projecte amb una major puntuació. El circ Raluy, tot i que en aquest cas era el Raluy Històric, s'hi va presentar però no va obtenir prou punts per guanyar la licitació.

Tenint en compte que queda un mes per a les Fires ja no hi ha temps perquè l'Ajuntament tramiti cap nou concurs per escollir un circ per a les Fires d'aquest any.