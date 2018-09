Activen un portal d'ajut als joves que volen fer estades a l'estranger

L'Ajuntament de Girona ha activat el nou lloc web del Servei de Mobilitat Internacional El Rodamón, que recull diferents recursos i informació útil per a joves que es plantegin anar a l'estranger per desenvolupar competències i adquirir experiències significatives per al seu creixement personal i professional.

Hi ha apartats que recullen vivències en format vídeo o escrit de persones que han estat a l'estranger i volen compartir el que hi han viscut. També conté perfils de joves amb informació bàsica sobre el tipus d'estada que han fet -com ara projectes de formació i de voluntariat o d'aprenentatge d'idiomes- i inclou un recull d'organitzacions que disposen de recursos o serveis vinculats a la mobilitat internacional i amb les quals es col·labora des de la secció municipal de Joventut.

El tinent d'alcaldia de Cultura, Carles Ribas, ha manifestat que el nou recurs «és una eina imprescindible que combina la formació amb la socioexperiència i que permet que els joves s'adonin que hi ha molt per descobrir», i ha posat de relleu que «el portal és un pòsit d'experiències que ajudarà el sector jove a no quedar-se en els estàndards habituals».