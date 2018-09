Les atraccions de les Fires canviaran el dia a un euro per una jornada de 2x1

Les atraccions de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona podrien no tenir la jornada «anticrisi» a un euro i, a canvi, un dia amb tiquets i viatges amb l'oferta d'un 2x1 (dos viatges al preu d'un). La proposta està quasi enllestida i només queda tancar els últims segells de l'acord entre l'Associació de Firaires de les comarques gironines i l'Ajuntament de Girona. Queda pendent, però, alguna reunió, segons ha explicat el president dels firaires, Joan Bagó. Podria, fins i tot, donar-se el cas que no tots els firaires acceptessin oferir aquests descomptes als usuaris.

Els firaires fa anys que reclamen algun tipus de canvi en aquesta jornada econòmica perquè consideren que els acaba afectant tota la recaptació. En concret, el dia a un euro, les atraccions s'omplen de gent que té marcat aquell dia al calendari i, llavors, ja no torna cap altre dia a les atraccions. Això provoca que la resta de dies baixi notablement la caixa.



L'elecció de la data

La idea és que enguany la jornada econòmica amb tiquets d'oferta de 2x1es faci el dimarts 30 d'octubre. Es faria un dimarts per evitar una previsible massificació excessiva si es fes coincidir en un cap de setmana. Aquesta data sol ser, cada any, entre setmana per aquest motiu.

L'Ajuntament de Girona va començar a aplicar les jornades econòmiques l'any 2011 en plena crisi econòmica. L'objectiu era fer accessibles les atraccions a totes les butxaques. D'aquesta manera, les famílies amb menys recursos econòmics també podien gaudir d'atraccions com les muntanyes russes, els cavallets, el tren de la bruixa, la nòria, els autos de xoc, les granotes o les cases de la por, entre d'altres.

Mica en mica, van anar apareixent les queixes i les reivindicacions entre els firaires, molts dels quals trobaven injust haver de posar un preu tan baix durant tota una tarda i un vespre. Van començar les peticions a l'Ajuntament d'una rebaixa de la taxa pel greuge que els suposava en la recaptació.

Fa dos anys, el president de l'Associació de Firaires de les comarques gironines posava sobre la taula un seguit de detalls a l'entorn de les xifres de les Fires de Girona. En aquell moment, Joan Bagó afirmava que cobrar només un euro pels viatges de les atraccions era «massa poc» per a ells.

Per això, esmentava que estaven d'acord amb l'Ajuntament en «fer un dia dels nens o amb reduccions, però un euro no ens compensa», va dir. En aquest sentit, doncs, es va treballar la nova proposta, que molt probablement s'aplicarà aquest any, dels dos viatges pagant-ne només un.



Unes fires «cares»

El president dels firaires va ressaltar, també fa dos anys, que les Fires de Girona són «cares» per a ells, un cop han pagat les assegurances, les taxes i l'electricitat, respecte del que han de pagar si munten en un altre població. «Ens compensa perquè hi ve molta gent, però també és el motiu pel qual les atraccions costen el que costen», va dir.

L'any passat la mesura de viatges a un euro ja va penjar d'un fil i hi va haver converses pràcticament fins a darrera hora. De fet, en una roda de premsa celebrada el 16 d'octubre, els representants municipals encara no donaven per fet que seria tal com va acabar acordant-se.

En paral·lel a les queixes dels firaires també van sorgir algunes lamentacions entre la gent que volia aprofitar la jornada econòmica. Les aglomeracions provoquen discussions, esperes, impaciències, cansament i que no tothom pugui pujar a tot arreu on voldria o no tants cops com desitjaria.