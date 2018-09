Cada vegada més, penso que el món real no és el de les ciutats. El ciment i el formigó, l'asfalt, el metall i el vidre, han acabat per embolicar la realitat, per aïllar-la de tot allò que és viu i transcendent. La ciutat és una realitat paral·lela, plastificada i embalsamada, que dóna sempre l'esquena al temps, al temps autèntic, no el dels rellotges digitals, ni el temps que batega incansablement en el cor greixós de les màquines.

El pas de les estacions, el canvi de color del paisatge amb tot el que això comporta, només és palpable a les foranies de la civilització urbana, allà on la humanitat pot estar encara en contacte directe amb la terra, allà on l'única maquinària sofisticada per apamar el pas de les hores, és la dels rellotges de sol i l'única previsió meteorològica acceptable és la que sorgeix de la interpretació del vol dels ocells damunt dels camps.

S'ha parlat molt, des de ja fa temps, de la inutilitat del canvi horari, de l'addicció o la resta de seixanta minuts a l'hora del sol, a què –no ho oblidem– hem de sumar una hora més com a delme que els europeus hem de pagar encara a causa de la Primera Guerra Mundial. El 1916 es va emprar per primera vegada l'horari d'estiu per estalviar carbó i, a Espanya, el franquisme va acabar-ho de rematar el 1942, afegint una hora més de distància a l'horari normal, per acomodar-se al del Gran Reich de Hitler.

Ara, quan sembla que la Unió Europea es comença a posar d'acord per posar fi a aquest greuge al temps, sorgeix de nou el dubte. A quin horari ens hem d'ajustar, al d'estiu o al d'hivern? Probablement hi ha moltes opinions, algunes de tècniques, la majoria polítiques, però només una de lògica: mireu els rellotges de sol i sabreu l'horari que no hauríem d'haver abandonat mai.