Nous contenidors i camions de recollida de residus a Salt

Salt millorarà el sistema de recollida d'escombraries amb la introducció de nous camions més ràpids i eficients i amb la renovació progressiva de tots els contenidors a partir de dilluns. És l'última fase del desplegament del contracte de neteja viària i gestió de residus, que permetrà destinar més personal a la neteja viària.

Amb la renovació dels contenidors s'agruparan totes les fraccions en illes completes i desapareixeran les que només tenien recollida de rebuig.

Els nous contenidors estan dissenyats per ocupar menys espai a la via pública, tenen més capacitat i són més funcionals. Per exemple, els de rebuig i orgànica incorporen un pedal i una palanca per facilitar-ne l'ús, i la recollida per als camions és molt més àgil.

També s'incorporaran nous camions més silenciosos i ràpids, que emeten menys emissions i incorporen novetats tecnològiques.