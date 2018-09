«Anar al concurs de castells de Tarragona un diumenge és un premi»

Els Marrecs de Salt viuen amb emoció continguda la recta final de la seva primera participació en la jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona (des que es fa amb el format de dotze colles). Serà el 7 d'octubre. És com la «gran final», on només tenen accés les dotze colles que han fet millors actuacions els darrers mesos. «Per a nosaltres és un regal, un reconeixement de la feina que hem estat fent», indica la cap de colla, Iruna Rigau. «No som competitius, només competim contra nosaltres», remarca.

En aquest sentit, explica que a diferència d'altres colles, els Marrecs no basen la seva temporada en aconseguir punts durant el període que compta per al rànquing del concurs de Tarragona (de setembre a finals d'agost de cada dos anys, ja que el concurs és bianual).

Al concurs no se la jugaran amb cap castell nou. Es tracta d'un espai amb molta gent, moltes colles, molts nervis i sovint amb construccions castelleres simultànies. De fet, hi van amb un objectiu clar: consolidar les millors construccions que han descarregat mai: un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 2 de 8 amb folre. Es tracta exactament dels mateixos castells que van aconseguir per les Fires de Sant Narcís de l'any passat i que podrien repetir enguany.



L'objectiu de consolidar-se

Iruna Rigau insisteix molt en que aquesta temporada l'objectiu és consolidar tot el que s'ha anat aconseguint els darrers anys per, en un futur pròxim, fer un salt més endavant. «Arribar a aquest nivell és molt difícil, però és més difícil mantenir-se». «Volem consolidar el 3 de nou amb folre i no perdre els castells de vuit de gamma alta», precisa.

«El secret és ser molts», exposa la cap de colla marreca. És un dels reptes: «Per fer un pas més, hem de créixer en volum de gent, que vingui gent fidelitzada i que vingui més als assajos», explica.

Com moltes altres colles participants al concurs, els Marrecs estaran acompanyats a Tarragona per castellers d'altres formacions de l'entorn. N'hi haurà de les colles de Figueres, d'Osona, del Maresme, de Banyoles, d'Olot i de Santa Cristina. Els saltencs hauran ajudat les colles que hauran participat a Torredembarra aquest cap de setmana i a Tarragona en la jornada de dissabte. El diumenge, els Marrecs seran, sumant-hi tots aquests ajuts externs, quasi 500 membres. Una jornada històrica.



Les Fires a l'horitzó

El que pot passar després del concurs encara està per decidir, tot i que hi ha un mapa mental dibuixat. La idea és descansar una setmana i reprendre els assajos les dues setmanes següents ja de cara a les Fires de Sant Narcís. De moment, el plantejament és repetir les construccions del concurs de Tarragona. O sigui, seguir consolidant-se. Seria un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 2 de 8 amb folre. Però tot plegat pot canviat després del concurs. Fins a on? Qui ho sap.

La cap de colla dels Marrecs no ho amaga. «Estem treballant per fer un dia el 4 de 9 amb folre». Però «no és l'objectiu d'aquesta temporada», tot i que en el món dels castells no hi ha res descartat. «Ara mateix estem dominant el 4 de 8 i, aviat, potser creurem que podem pujar un pis». Per fer aquest pas més, cal molta gent compromesa. I, potser, una gran jornada amb molt de ressò. Van tenir una gran entrada de socis quan van aconseguir el primer castell de nou pisos.