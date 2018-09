Batxiller a Girona, acusat d'abusos a nens a Suècia

Ningú a Girona no recorda massa res de Cristian Carretero, metge de 29 anys que afronta una causa per haver abusat presumptament de 52 nens i adolescents

ristian Carretero... Sánchez. Sí és ell». La consulta in situ que fa la directora confirma que el pediatre barceloní detingut a Suècia a finals de l'any passat sota l'acusació d'haver abusat de setanta pacients, 52 dels quals nens i adolescents, va estudiar el batxillerat en una escola concertada de la ciutat de Girona, del 2006 al 2008. «Era reservat», «discret», és tot el que aconsegueixen recordar d'aquest metge, en presó preventiva i que des de la setmana passada és jutjat per un tribunal suec, companys d'escola consultats per Diari de Girona. Res més. Seguir la petjada del doctor Carretero a la xarxa és tasca pràcticament impossible. No és al Twitter; no és al Facebook, cosa estranyíssima en un millennial (l'acusat va néixer l'agost del 1989). Sí que té una pàgina personal a la xarxa social LinkedIn (imatge superior), però no hi consta cap tipus d'informació de contacte ni tampoc que hi tingui amistats. Cristian Carretero es va llicenciar en medicina l'any 2014 a la Universitat Autònoma de Barcelona, informa El Confidencial. No va fer la residència (MIR) en cap hospital i als col·legis professionals no els consta que hagués exercit a Catalunya. De fet, si al juny de fa quatre anys es graduava a Barcelona, al març de l'any següent, és a dir, del 2015, Cristian Carretero, que ara té 29 anys, ja era a Suècia fent de pediatre; d'això en dona constància un reportatge de la capçalera local Folkbladet (13/03/2015) en què s'explica que la contractació de metges estrangers és l'aposta dels hospitals suecs per resoldre l'escassetat de professionals.

A Suècia, Carretero va treballar en diversos hospitals, entre ells el d'Skellefteå, localitat costanera situada al nord-est del país escandinau. Quan va ser detingut, residia a Axvall, al sud, a 136 quilòmetres de Göteborg. El pediatre, que exercia sense titulació, vivia amb la seva parella, una doctora espanyola. Carretero apareix en l'orla de la setena promoció d'ESO de l'escola gironina on va estudiar (curs 2004-2005) i va tornar a la ciutat dels quatre rius el desembre del 2015. El dia 18 d'aquell mes va oferir una xerrada sobre diabetis i obesitat al centre; un tuit en dona fe (imatge dreta).

La interlocutòria de la Fiscalia sueca atribueix al metge càrrecs de violació greu de menor, abús greu de menor i pornografia infantil, apunta l'agència Efe. També l'acusa d'haver-se aprofitat dels petits, d'edats compreses entre els 2 i els 12 anys, per fer-los fer fotografies de tipus sexual. Presumptament hauria comès els delictes entre l'octubre del 2015 i el novembre del 2017, als hospitals d'Skellefteå, Skövde, Jönköping i Estocolm. Segons va explicar la fiscal Ann Lidén, Carretero hauria tocat els genitals dels pacients en moltes ocasions i sense justificació, i n'hauria penetrat alguns amb els dits o amb instrumental. En sis casos, creu l'acusació, pertoca parlar de violació greu, un delicte que a Suècia comporta penes de 10 anys de presó. L'acusat nega tots els càrrecs i afirma que els reconeixements genitals responien a motius mèdics. Però la Fiscalia no el creu: «Moltes vegades els nens acudien [a l'hospital] per coses normals com mal de cap o d'orella i erupcions cutànies. [Carretero] els va practicar exàmens normals, però a continuació els va dir que els genitals també havien de ser examinats», declarava l'acusadora Ann Lidén als mitjans de comunicació fa uns dies. La causa inclou també 18 adults: els pares que van sol·licitar atenció mèdica a través d'una aplicació d'Internet on treballava Carretero. El metge, per xat de vídeo, els hauria demanat que filmessin els genitals dels fills. El judici continua, a porta tancada; el tribunal preveu que la vista s'allargui tres mesos. La llista de presumptes víctimes és molt llarga. Llarguíssima, de fet.