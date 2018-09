El Col·legi Verd de Girona obre les portes per rebre urnes i votants

Desenes de veïns de Girona han passat aquest diumenge al matí pel Col·legi Verd per tornar a votar, i rememorar l'1 d'octubre. El centre ha obert les portes durant tot el cap de setmana per reviure el referèndum i denunciar les "càrregues policials brutals" que es van produir en aquesta escola del centre de la ciutat. "Aquell dia vam votar sota l'amenaça de les porres, avui ho fem de manera festiva", explica la portaveu de l'AMPA, Sònia Muret. Les urnes han arribat a les onze del matí després d'una cercavila que ha sortit des de la Plaça Catalunya. Un cop a l'escola, s'ha fet un esmorzar popular i s'ha llegit un manifest on s'ha reivindicat la votació d'ara fa un any. Fins aquest dissabte a la tarda qui vulgui podrà tornar a votar. El recompte es farà aquest dilluns coincidint amb l'aniversari de l'1-O, un cop hagin acabat les classes.