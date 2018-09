L'Espai Gironès s'omple de moda amb desfilades i concursos

La moda tornarà a ser la gran protagonista a l'Espai Gironès. Del 3 al 13 d'octubre es durà a terme una nova edició de moda que acostarà als visitants les darreres tendències de la temporada de tardor i hivern. Hi haurà desfilades, concursos, master class de fotografia, premis i activitats solidàries.

A partir del 3 d'octubre el visitant podrà participar en un concurs que consistirà en endevinar el preu de les sis càpsules de moda de grans dimensions, amb conjunts de roba i complements, que s'instal·laran al centre comercial simulant sis planetes del sistema solar. Els guanyadors s'enduran un conjunt de roba i els complements que endevinin.

Com a novetat, s'han previst accions solidàries, com fer donacions de roba que ja no s'utilitzi per part dels visitants.