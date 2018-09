L'exregidora del PSC Margarita de Arquer es perfila com a candidata de JxCat a Salt

Margarita de Arquer, que va ser tinent d'alcalde pel PSC en l'equip de govern de Iolanda Pineda, es perfila com a nova candidata de Junts per Catalunya (JxCat) a Salt. L'assemblea de militants s'ha de celebrar el proper divendres, 5 d'octubre, però la candidatura de de Arquer -impulsada pel comitè local del partit- és l'única que s'ha presentat. També és probable que alguns dels actuals regidors del PDeCAT -que són no adscrits després d'haver trencat amb el grup de CiU, liderat per Jaume Torramadé- l'acompanyin en la llista.

Nascuda el 5 de maig de 1954 a Salt, de Arquer és llicenciada en Biologia i durant molts anys ha treballat a l'Ajuntament de Girona com a tècnica en protecció de la salut, tot i que aviat es prejubilarà. Va militar al PSC i entre 1993 i 1995 va ser regidora de Sanitat i Consum a l'Ajuntament de Salt amb Xavier Corominas com a alcalde. L'any 2007 va convertir-se en la número 3 de la candidatura encapçalada per Iolanda Pineda, que va guanyar els comicis i va nomenar de Arquer tinent d'alcaldia de Serveis a les Persones, que incloïa les àrees d'acció social, solidaritat, salut i control de plagues.

Si els militants li donen el seu aval, de Arquer encapçalarà ara per primera vegada una candidatura a l'Ajuntament de Salt, tot i que en aquesta ocasió ho farà per JxCat.

La seva candidatura suposarà una autèntica renovació després que en els darrers comicis l'antiga CiU es presentés amb Jaume Torramadé com a cap de llista, que malgrat ser la llista més votada, amb sis regidors, es va quedar sense governar pel pacte entre ERC i IpS-CUP. Les fortes discrepàncies entre Torramadé -procedent de l'antiga UDC, partit que va acabar abandonant abans de la seva dissolució- i els membres del grup municipal que militen al PDeCAT van fer que l'any 2017 el grup es partís per la meitat: Torramadé, Rosa Pòrtulas i Francisco Honrado van quedar-se a CiU, mentre que Josep Valentí, Fanny Carabellido i Anna Fuster van abandonar-lo i van convertir-se en regidors no adscrits. Des de llavors, han actuat com a representants del PDeCAT a Salt malgrat no comptar amb grup municipal propi.