Milers de persones es manifesten a Girona en contra de «la violència de l'Estat» durant l'1-O

Milers de persones, unes 5.000 persones segons la Policia Municipal, s'han manifestat aquest diumenge a la tarda a Girona per denunciar la "violència de l'Estat" durant l'1-O.

Els assistents s'han concentrat a la plaça 1 d'Octubre a les set de la tarda i han continuat la marxa per la Gran Via Jaume I fins a la comissaria de la policia nacional, al barri de Pedret. Allà, han cridat consignes com "fora les forces d'ocupació" o "els Mossos també són forces d'ocupació", en referència als efectius d'aquest cos que han acordat l'edifici.

A tocar de la línia policial, han col·locat diverses caixes, llibres i urnes simulant un "mur contra la violència". Durant els parlaments, han reclamat fer efectiva la República i han animat als assistents a participar a la mobilització d'aquest dilluns a la tarda i a la concentració convocada pels CDR a les sis del matí.

Girona ha tornat a sortir al carrer aquest diumenge. Unes 5.000 persones s'han concentrat a la plaça 1 d'Octubre, responent a la crida de la Plataforma 1-O, per denunciar "la violència de l'estat espanyol" el dia del referèndum i sota el lema "no oblidem, no perdonem". A la concentració, hi ha participat grups de percussió, els gegants de Girona i diverses entitats de la ciutat. Poc després de les set de la tarda, els assistents han sortit de la plaça per enfilar la Gran Via Jaume I amb una capçalera amb dues pancartes: "República Catalana" i "Que se'n vagin".

Els participants han cridat durant tot el camí consignes com "1 d'octubre, ni oblit ni perdó", "els carrers seran sempre nostres", "fem efectiva la república", "vam votar, vam guanyar" o "ni un pas enrere". Un cop a la comissaria de la policia nacional, al barri de Pedret, els assistents han cridat "fora les forces d'ocupació" i han reclamat que es retirés la bandera espanyola. També han criticat el cordó que els Mossos d'Esquadra han fet per evitar que s'acostessin a l'edifici. "Els Mossos també són forces d'ocupació", han cridat.

Durant la concentració s'han registrat alguns moments de tensió quan un dels manifestants ha volgut superar el cordó o quan uns altres han llençat avions de paper contra la Policia i han increpat els agents, tot i que no s'ha registrat cap incident.



Caixes i urnes per simbolitzar un "mur"



Els concentrats també han col·locat diverses caixes, urnes i llibres a tocar del cordó policial per simbolitzar un "mur contra la violència" i hi ha enganxat una fotografia de la policia espanyola amb la frase "que se'n vagin".

L'Anaïs hi ha dipositat la seva urna. Assegura que per a ella tot plegat és "molt simbòlic" perquè aquell dia ho va viure de primera mà. "El meu tiet va acabar a l'hospital i tinc amics que van resultar ferits", ha explicat. "Jo crec que aquell dia tots vam perdre alguna cosa i la sensació que vam tenir no marxa fàcilment", ha afegit visiblement emocionada.



"Vam ser dels primers a rebre"



A la plaça de Sant Pere de Galligants, han instal·lat un escenari on membres dels CDR i del col·lectiu la Forja han animat als assistents a participar a les concentracions de demà. També representants de diverses escoles de la ciutat, que han explicat com van viure aquell 1-O.

La mestra de l'escola Bruguera Marta Escuder ha dit que aquell dia van ser "dels primers a rebre" i que la irrupció de la policia els va agafar "desprevinguts". "Ens van prendre les dues urnes i tot i que em sap greu no haver-les pogut defensar, crec que va ser un gran èxit l'organització col·lectiva. Una cosa així no s'oblida", ha afegit.

La portaveu de la Forja al Gironès, Carla Costa, ha dit que la concentració s'ha convocat per "demanar al Govern que compleixi ja el mandat popular" però també per "reafirmar un cop més que les forces d'ocupació no pinten res aquí i que les volem fora".

L'acte ha acabat pels volts d'un quart de nou de la nit amb els assistents cantant Els Segadors.