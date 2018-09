Milers de persones es manifesten a Girona en contra de «la violència de l'Estat» durant l'1-O

Milers de persones, unes 5.000 persones segons la Policia Municipal, s'han manifestat aquest diumenge a la tarda a Girona per denunciar la "violència de l'Estat" durant l'1-O.

Els assistents s'han concentrat a la plaça 1 d'Octubre a les set de la tarda i han continuat la marxa per la Gran Via Jaume I fins a la comissaria de la policia nacional, al barri de Pedret. Allà, han cridat consignes com "fora les forces d'ocupació" o "els Mossos també són forces d'ocupació", en referència als efectius d'aquest cos que han acordat l'edifici.

A tocar de la línia policial, han col·locat diverses caixes, llibres i urnes simulant un "mur contra la violència". Durant els parlaments, han reclamat fer efectiva la República i han animat als assistents a participar a la mobilització d'aquest dilluns a la tarda i a la concentració convocada pels CDR a les sis del matí.