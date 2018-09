Quan tot el que creus que saps del riu Onyar és mentida

Els ecologistes mantenen que molts cops es treballa al riu només perquè s'hi puguin fer fotos i no faci pudor

l lema de «Girona, la ciutat dels quatre rius» fa temps que està en entredit quan s'observa quins entrarien en el recompte. Però l'Onyar, el riu que creua la ciutat i que es fotografia amb les cases de colors de l'Onyar, la Catedral i Sant Fèlix, és més artificial que real. Ahir, l'Associació de Natauralistes de Girona (ANG) va fer un mostreig per detectar quines plantes i animals hi ha. Es tracta d'una accion que s'està fent a tots els rius de Catalunya dins del projecte Rius de la fundació Hàbitat. Són mostrejos que es faran dos cops a l'any i que serviran per anar veient com evoluciona la flora i fauna i la qualitat del l'aigua dels rius catalans. «Hi ha menys insectes macroinvertebrats del que crèiem, i com a bioindicadors que són, vol dir que l'aigua té menys qualitat del que pensàvem», diu la presidenta de l'ANG, Càrol Coll.



Les carpes, foranes

També remarca que moltes espècies són exòtiques, normalment invasores. Ni tan sols les mítiques carpes de l'Onyar són «nostres». Provenen de l'Àsia. Els peixos, però, que més massivament són al riu són les gambúsies, introduïdes fa dècades per lluitar contra els mosquits. És petit, però és una de les cent espècies més agressives del planeta pels efectes que causa en l'entorn, ja que és molt depredador i deixa sense aliment altres animals.

Al mostreig hi treu el cap el portaveu de la plataforma Aigua és Vida, Pau Masramon, que improvisadament explica que la major part de l'aigua de l'Onyar és, de fet, del Ter, que es trasllada a poblacions com Vilobí, Fornells o Sant Andreu Salou i acaba al riu un cop usada. O sigui, aigües brutes. De fet, si fos pel cabal propi de l'Onyar, a Girona el fil seria tan prim que no es veuria. I si no hi hagués la canalització de formigó, seria subterrani.

«Cal apropar els ciutadans al riu amb. Potser l'Ajuntament hauria d'informar més sobre què hi ha al riu i d'on ve l'aigua», conclou Càrol Coll de l'ANG.