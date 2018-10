Madrenas porta a judici un home que la va amenaçar amb donar-li una pallissa a través de xarxes socials

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha portat a judici un home que la va amenaçar amb donar-li una pallissa a través de les xarxes socials. El judici pel cas s'ha celebrat aquest dilluns, tot i que el denunciat no hi ha assistit.

Madrenas explica que es tracta d'un home "afiliat a Ciutadans" i que al seu perfil lluïa "fotos amb esvàstiques i banderes unionistes". L'alcaldessa explica que ha demanat una pena mínima –un mes de multa- per al denunciat.

Primera, perquè si se'l sanciona, els diners no vagin a "engruixir les arques de l'Estat". Però també perquè allò que li interessa és que aquell qui la va amenaçar "tingui antecedents" i per deixar clar que no es quedarà de braços creuats davant els qui l'ataquen "per exercir la llibertat ideològica".