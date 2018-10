Sardanes, castells i urnes per recordar l'1-O al Col·legi Verd de Girona

El Col·legi Verd de Girona ha rememorat aquest dilluns l'1-O un any després que el centre patís una de les càrregues policials més importants que es van viure a la ciutat. Durant el cap de setmana, l'escola ja va fer diversos actes reivindicatius com una votació simbòlica amb les urnes que es van utilitzar aquell dia. Avui, un cop acabades les classes, els castellers de la UdG les han tornat a portar al centre perquè tothom qui volgués pogués votar de nou. També s'han fet parlaments recordant la jornada, una xocolatada i sardanes. "Els nens també han de veure en quina societat vivim i que això no es pot permetre", assegura una de les mares del centre, la Virginia Artiles.

Sardanes, xocolatada, castells i urnes. Així és com el Col·legi Verd de Girona ha volgut recordar aquest dilluns l'1-O. El centre va viure el dia del referèndum una de les càrregues policials "més monumentals" que hi van haver a la ciutat i, un any després, encara tothom té el record molt viu.

Durant aquest cap de setmana, s'hi han fet diverses activitats commemoratives. Entre elles, una votació simbòlica amb les dues urnes que van utilitzar aquell dia i que malgrat "les porres", la policia espanyola no es va aconseguir endur. Avui les han tornat a portar al pati de l'escola. En aquesta ocasió, han estat castellers de la UdG els qui les han entrat fent un pilar de tres caminant.

Castellers de la UdG entren una de les urnes utilizades l'1-O al Col·legi Verd de Girona aquest 1 d'octubre de 2018

Després s'han fet parlaments on els assistents han recordat com van viure aquella jornada. "Avui recordem que vam fer possible el referèndum perquè, sí, hi havia urnes i paperetes", han dit. "Continuarem sent tot i les clavegueres, les porres i les garjoles", han afegit.

També s'han ballat sardanes, entre elles la coneguda com "Viva Puigdemont". De fet, a l'acte hi havia la dona de l'expresident, Marcela Topor, perquè les dues filles de la parella estudien al centre.



"Semblaven animals"

Alguns dels pares d'alumnes del centre han volgut rememorar també com van viure aquella jornada. Entre elles, la Virginia Artiles. "Ho volia viure amb il·lusió i, al final, vaig acabar votant a la tarda i amb molta por i impotència", ha explicat. "Mai m'hauria pensat que en ple segle XXI es presentarien aquí com ho van fer. Semblaven animals", ha afegit.

Artiles ha dit també que es va dirigir a la policia espanyola recriminant-los l'actuació i explicant-los que hi havia nens però "els agents ni tant sols em van mirar".

"Els nens són menors però han de veure en quina societat vivim i que això no es pot permetre", ha insistit.

Per la seva banda, un altre pare en Miquel Colomer ha explicat que tot i que ell va dormir la nit abans al centre no va viure les càrregues perquè va anar a votar a un altre espai. Malgrat això, ha dit que va passar per diversos locals de votació i que, al seu entendre, "la ciutat estava en estat de xoc".

"Va ser molt i molt gros i sobretot en una escola on intentes explicar als nens idees de pau i democràcia i que la violència ha de ser l'últim recurs", ha assegurat.

Malgrat tot, diu que després d'un any veu que "poc a poc" les coses s'han anat recuperant. "Avui ens toca commemorar que vam fer un acte pacífic, que no hi havia d'haver hagut violència, que som gent de pau i que hem de tirar endavant", ha insistit.