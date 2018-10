Tensió entre els Mossos i els manifestants a la mobilització per commemorar l'1-O a Girona

Tensió entre els Mossos d'Esquadra i alguns manifestants a la concentració per commemorar l'1-O davant de la subdelegació del govern espanyol a Girona. Una desena de manifestants han empentat les tanques del cordó de seguretat i han llençat pintura i ous a la policia catalana, que hi està desplegada amb una vintena de furgonetes. El CDR ha impulsat també un festival holi i han tirat pols de colors. Una cinquantena d'agents formen un cordó davant de l'edifici, situat a la Gran Via Jaume I. L'acte ha congregat uns 3.000 manifestants.