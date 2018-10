Els universitaris de Girona es manifesten per «guanyar la República»

Sota la màxima ´Des de les aules no afluixem´, aquest dilluns, u d´octubre de 2108, el dia del primer aniversari de la consulta independentista no vinculant, els universitaris de Girona s´han manifestat pel centre de Girona per ´guanyar la República´, catalana, s´entén.



Segons dades del centre, l'activitat s'ha aturat del tot a quatre de les facultats (Medicina, Econòmiques, Turisme i Educació i Psicologia) mentre que a les cinc restants, el seguiment de la vaga s'ha situat entre el 70% i el 85%. No hi ha hagut incidències i els centres han obert per garantir el lliure accés. A les 12 del migdia s'ha fet una concentració davant de la plaça del Rectorat amb la lectura d'un manifest on s'ha reivindicat l'1-O així com la defensa de la democràcia, la llibertat i els drets fonamentals i la implementació de la república.



Després de la concentració, on hi han participat estudiants i treballadors de la UdG, hi ha hagut una manifestació que ha transcorregut pels carrers de Girona. El recorregut ha acabat a la Subdelegació del govern espanyol. La Policia Local ha xifrat en 1.500 els estudiants que hi han participat. Precisament en aquell moment també s'estava celebrant molt a prop, a la plaça U d'Octubre, l'acte convocat per Girona Vota amb la participació de representants de diversos partits polítics, del Govern i també entitats i escoles que van viure aquella jornada. La manifestació s'ha dissolt cap a quarts de dues de la tarda sense que hi hagin hagut incidents.





Concentració davant el rectorat de la UdG amb crits d'"1 d'octubre ni oblit ni perdó", "els carrers seran sempre nostres" i "llibertat presos polítics" https://t.co/6p58W9Tu3C pic.twitter.com/n8nsXupws7 — Diari de Girona (@DiarideGirona) 1 de octubre de 2018

La marxa ha arrencat al migdia, des del Rectorat, a la plaça de Sant Domènec del Barri Vell. A aquella hora, la Facultat de Lletres, situada a escassos cinquanta metres, era pràcticament buida. Només hi havia certa activitat als despatxos del professorat.Minuts abans que comencés la manifestació convocada pels sindicats d´estudiants ja hi havia centenars de persones, la majoria jovent, concentrades a la plaça. Les estelades es compten per centenars.Faltaven dos minuts per les dotze quan s´han escoltat els primers crits d´ "independència" i "els carrers seran sempre nostres". A les dotze en punt, els concentrats ja es comptaven per centenars.Abans d´arrencar, a la porta de l´edifici de les Àligues, hi ha hagut parlaments. Bona part de l´equip de Govern de la UdG, amb el rector Quim Salvi al capdavant, s´ha afegit a la concentració.´La Universitat ha esta bressol i refugi de les idees, també en moments difícils´, ha dit Salvi. ´avui hem de recordar que no vivim amb una situació de normalitat, amb presos polític i exiliats´. Per això ha expressat respecte per la manifestació i ha demanat que la reivindicació és faci pacíficament.El representant dels estudiants ha fet una crida a participar a la manifestació i ha recordat que van demanar al rectorat fer tot el possible per facilitar la reivindicació del col.lectiu. En aquesta línia ha recordat el compromís de la UdG en la defensa de drets i llibertats. ´Som aquí i hi seguirem sent. Visca la universitat, visca la democràcia i visca Catalunya!´, ha conclòs.´No volem ser una nació espanyola (...) volem, volem, volem Països Catalans´, han respost, cantant, els concentrats, que a continuació han entonat una de les consignes independentistes per excel.lència: "Ni oblit, ni perdó´. També s´han cantat ´Els segadors´.Amb feines, per la gran acumulació de gent, la capçalera ha començat a baixar per la pujada de Sant Domènec, al crit de ´Llibertat presos polítics´.