Girona encén els llums de Nadal amb un acte a la plaça Catalunya

Girona ha encès aquesta tarda els llums de Nadal a la ciutat. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha presidit l'acte d'encesa de l'arbre de Nadal de la plaça de Catalunya que ha donat el tret de sortida a la il·luminació nadalenca al municipi.



Prèviament a l'encesa, hi ha hagut una cercavila amb la Girona Marxing Band des del carrer de la Creu fins a la plaça de Catalunya i, després de l'encesa, un grup d'alumnes de l'Escola de Música Moderna de Girona han cantat nadales a la plaça de Catalunya. Tot seguit, la Girona Marxing Band ha continuat la cercavila des d'aquí fins a la plaça de la Independència, on s'ha fet una xocolatada popular amb motiu de la inauguració de FiraNadal i hi ha hagut una ballada de sardanes a càrrec de la Colla Sardanista Aires Gironins i Rebrolls del GEiEG.

L'enllumenat nadalenc de Girona arribarà a més barris i a més espais aquest 2018. Concretament, els llums de Nadal s'instal·laran a 24 barris de la ciutat. Els nou barris que s'afegeixen al circuit de llums de Nadal aquest any són els següents: Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Palau, la Creueta, Pedret i Montjuïc.

A més, hi haurà 20 espais nous que se sumen als existents per arribar als 109 punts on hi haurà il·luminació de Nadal. Entre aquests espais nous hi ha el carrer de l'Obra, la plaça de Salvador Espriu, la plaça de l'U d'Octubre de 2017, el carrer de Sant Daniel, la plaça del Grup Torre Gironella, la pujada de les Pedreres, l'avinguda de la Font de la Pólvora, el carrer dels Jocs Olímpics de Barcelona, la rotonda d'Emili Grahit, el carrer de Palafrugell o la ronda de Fort Roig.