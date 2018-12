Mercè Cando (Ventalló) guanya el concurs de tiratge de cervesa de La Brava Beer

La Brava Beer ha organitzat recentment la segona edició del campionat de Tiratge de Cervesa, l'únic a la província de Girona i dels únics a nivell espanyol, al palau Firal de Girona. Amb més de 20 participants de tot Catalunya, la segona edició del campionat ha reunit a un centenar de persones.



Mercè Cando, del restaurant La Sal del municipi de Saldet (Ventalló), ha resultat la primera classificada de la competició i, per tant, la millor tiradora de cervesa de les comarques de Girona. La segona posició ha estat per Eduard Tumeu, del restaurant Manlleuet (Manlleu) i la tercera, per Raül Cruz, de la foodtruck La Relíquia (Torroella de Montgrí).



La competició, que ha durat més de dues hores, ha estat presentada per Josep Campmajó, escriptor i propietari del Restaurant Can Canalla (Girona). Alguns dels criteris que s'han tingut en compte durant el campionat han estat la posició de la copa, la intensitat del tiratge, l'escuma o crema de la cervesa i la presentació, entre d'altres.



El jurat, que ha avaluat a cada un dels concursants en la seva tècnica de tiratge de cervesa, ha estat format per Marta Prat, de la Fira de Girona, Pere Arpa, xef del restaurant Ca l'Arpa (Banyoles), Juan Rodríguez, xef executiu del restaurant Llevataps (Girona), Ricard Carbonell, gerent de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), Toni Cruz, director del Business Networking International (BNI) de Girona, Javier Royo, artista i il·lustrador, Joaquim Majó, director del departament de disseny de producte de la Universitat de Girona (UdG) i Josep Quer, de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.



La creació del campionat de tiratge de cervesa respon a la voluntat de la Brava Beer "de fomentar el coneixement de la cervesa, des de la seva elaboració fins al seu consum", segons fonts de l'empresa. En aquest sentit, l'empresa cervesera fa formacions, tasts i presentacions per transmetre els valors diferencials del seus productes perquè el restaurador pugui oferir el més adequat per a cada un dels seus clients.





Sergi Carmona, director general de La Brava Beer, explica que "igual que en el món dels vins o del cafè, és important com servir i presentar una bona cervesa. Des de la Brava Beer som promotors de la pedagogia cervesera. Conjuntament amb les noves generacions d'altres companys del gremi cerveser, estem fent una gran labor perquè existeixi una cultura cervesera a la societat".