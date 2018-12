La cavalcada de Girona podria tenir un rei negre no pintat

Els Manaies de Girona tenen sobre la taula diversos candidats de raça negra que podrien representar el rei Baltasar durant la cavalcada dels Reis. D'aquesta manera, la capital podria tenir, per fi, un rei negre sense pintar. Des de fa anys, la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona és l'encarregada d'organitzar la cavalcada i qui escull qui representarà els tres reis mags en funció dels mèrits que consideren que han fet en benefici de la ciutat. Sempre tenen diversos noms sobre la taula.

Enguany, hi ha diverses persones de raça negra que tenen opcions de representar el rei Baltasar. Ho ha confirmat el president de l'entitat, Narcís Reixach, que ha indicat que l'elecció tindrà lloc en una junta de la confraria que es farà al desembre.

Reixach ha tret importància a aquesta possible decisió i ha explicat que la seva organització no ha mirat mai si un dels escollits és blanc o negre. Afirma que s'han limitat a escollir persones segons la contribució que han fet a la ciutat, amb independència de la seva raça. En cas que es confirmés que una persona negra encarna el rei negre, seria el primer cop que succeexi a Girona. Als darrers anys, diverses formacions polítiques, com ara la CUP, s'han queixat que el rei negre fos un home de raça blanca amb la cara pintada tenint en compte que a la ciutat hi ha moltes persones negres.

Fins i tot, el mateix regidor cupaire Lluc Salellas va engegar una campanya per Internet per recollir firmes per «actualitzar» l'organització de la cavalcada, amb aspectes com l'esmentat amb el rei Baltasar i apel·lava a la «normalització» i al «sentit comú».

L'equip de govern de CiU també es va pronunciar amb la polèmica, tenint en compte que l'Ajuntament ajuda econòmicament els Manaies per tirar endavant la cavalcada. La regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau, va assegurar que es reuniria amb la junta dels Manaies per tal d'exposar-los la possibilitat d'un canvi en el sentit citat. Palau va indicar als Manaies que «calia fer una mica d'esforç per obrir el ventall» i que «la cavalcada de Girona no reflecteix la realitat social ètnica de la nostra ciutat». Figueres també ha anunciat que el rei negre no serà un home pintat.