Les Fires i de l'Auditori de Girona estan nominades als Premis ARC

La programació musical de les Fires de Sant Narcís d'aquest any, en la categoria de Millor Programació de Festa Major, i la programació 2018 de l'Auditori de Girona, en la categoria de Millor Programació Musical de Teatres i Auditoris, han estat nominades en la 16 edició dels Premis ARC de la indústria musical del directe. Les candidatures als premis de referència de la música en directe i de l'espectacle a Catalunya s'han donat a conèixer aquest matí.

Tant les Fires com l'Auditori ja havien rebut el Premi ARC a la Millor Programació de Festa Major i de Teatre i Auditori, respectivament, els anys 2014 i 2013. "Tenir una nova nominació és un motiu d'orgull i un reconeixement a la feina que estem fent en l'àmbit cultural i musical de la ciutat. Estem cada vegada més consolidats com a epicentre cultural del sud d'Europa, i premis com aquests ens ho confirmen", ha assenyalat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

En la categoria de Millor Programació de Festa Major, les Fires de Sant Narcís competeixen amb les Festes de Santa Tecla de Tarragona, les Festes del Tura d'Olot i La Mercè Música – BAM de Barcelona. Pel que fa a la Millor Programació Musical en Teatres i Auditoris, l'Auditori de Girona competeix amb l'Auditori de Banyoles, amb el Cafè del Teatre Escorxador de Lleida i amb el Teatre Auditori de Sant Cugat.

L'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) lliurarà els XVI Premis ARC el proper 11 de desembre a la Sala Barts.

L'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) va néixer l'any 1976 gràcies a les inquietuds d'un grup d'agents artístics de Catalunya i Balears amb la voluntat d'unir els seus interessos professionals i donar solvència a la professió. L'objectiu principal va ser el de constituir una plataforma de cohesió empresarial en benefici de la millora del fet musical.