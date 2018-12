Girona lliura la primera beca "Premi d'Europa" a l'Institut Santa Eugènia

El projecte @Volta_a_Europa, de l'Institut Santa Eugènia, ha guanyat la primera Beca Girona Premi d'Europa que atorga l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha lliurat aquest matí el diploma que certifica el guardó al director del centre educatiu, Francesc Martí.

L'acte s'inclou dins de la 3a Setmana de la Ciutat Educadora que organitza l'Ajuntament de Girona i ha tingut lloc al mateix institut. Hi han assistit també el regidor d'Educació i Esports del consistori, Josep Pujols, i professorat i alumnat del centre.

La proposta becada consisteix en un projecte transversal amb la implicació de les diferents àrees de coneixement. L'alumnat elaborarà unes guies de viatges per tres països d'Europa. Aquest projecte pretén afavorir el coneixement d' Europa i les seves institucions així com promoure el treball en equip i el pensament crític de l'alumnat, fomentant la tolerància i el respecte davant la diversitat cultural, lingüística i religiosa.

Aquesta beca permetrà que part de l'alumnat de l'institut pugui conèixer, in situ, les institucions europees a Estrasburg.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha felicitat l'alumnat del centre "per la bona feina feta i pel compromís i il·lusió amb el projecte", alhora que els ha animat a "seguir estudiant i formant-se" per poder tenir un "futur il·lusionant".

La ciutat de Girona va rebre l'any 2016 el Premi d'Europa que concedeix l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, distinció que es fa cada any a una ciutat europea per les seves accions en l'àmbit europeu. Girona va ser distingida per ser una ciutat educativa i solidària que dóna suport a projectes per sensibilitzar la població local de les causes de les desigualtats econòmiques i per promoure la tolerància, el diàleg, els valors de la cultura de pau i el respecte dels drets.

Una de les accions que incloïa el guardó era una beca per a un institut de Girona per tal de conèixer les institucions europees. Durant la segona edició de la Setmana de la Ciutat Educadora, ara fa un any, es va lliurar la Beca Premi d'Europa al projecte #Euroteens Ensemble, de l'Institut Santiago Sobrequés.

Des del consistori es va decidir donar continuïtat a aquesta iniciativa i es va impulsar la Beca Girona Premi d'Europa, que enguany ha celebrat la primera edició. Es tracta d'una beca dotada amb 10.000 euros que té com a objectiu que joves de la ciutat puguin visitar les institucions europees i, per aquest motiu, s'adreça als centres d'educació secundària obligatòria de la ciutat.