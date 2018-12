Madrenas: «No volem un altre hivern amb gent honesta que es queda sense llum pel frau»

La zona de Girona est pateix constantment talls d'electricitat i l'alcaldessa Marta Madrenas assegura que des del consistori no volen "un altre hivern amb gent honesta que queda sense llum pel frau".

Per frenar aquesta situació s'han conjurat les àrees de serveis socials i la de seguretat i avui, en roda de premsa, han anunciat que des de l'ajuntament, tal com es va fer fa tres anys, es tirarà endavant un nou pla per regularitzar comptadors que es troben en llars vulnerables.

I a més, com ja s'ha fet al barri de Vila-Roja i que ara es començarà a implementar al barri de la Font de la Pólvora, la companyia Endesa treballa en la sectorització de les línies. Això permetrà, tal com ha explicat l'alcaldessa, detectar millors els alts consums. I per exemple, que tot un veïnat no quedi a les fosques com passa ara i alhora, es podrà focalitzar més i trobar on hi ha el frau elèctric.

Aquesta situació de talls de llum és de fa anys sobretot a la zona de Font de la Pólvora i Vila-Roja. Uns barris on hi ha set persones amb risc. I és que aquests, diu Madrenas, "tenen dependència del fluid elèctric" i per aquest motiu, l'ajuntament està treballant per trobar-los una solució. Aquí parlaríem de persones que per exemple, tenen aparells endollats i que en depenen tot el dia.

Per a l'alcaldessa és "inacceptable" la situació de talls de llum que estan patint aquestes zones de la ciutat i per això, recorda que la seguretat també és un dels pallers. Per això, ha assegurat que es treballa amb el departament d'Interior i diu que té línia directe amb el seu conseller per lluitar contra el frau elèctric.

El vicealcalde Eduard Berloso, que també està al càrrec de l'àrea policial de l'ajuntament, ha explicat que avui -com ja s'ha informat des del Diari de Girona- s'està fent un nou operatiu contra el frau al barri de la Font de la Pólvora. I ha anunciat que es faran dispositius d'aquesta tipologia entre Mossos d'Esquadra, Policia Municipal de Girona i Endesa de forma constant en els pròxims dies.

Avui s'ha fet la cinquena operació de l'any i s'han revisat vuit blocs situats al carrer Mimosa. Aquí s'hi han trobat 25 defraudacions. La policia ha identificat dues persones i els Mossos han detingut tres persones que tenien requeriments policials.



Talls de llum Montjuic i Sant Daniel

Una altra situació que han explicat en roda de premsa és la viscuda per veïns de Montjuic i Sant Daniel que porten uns dies amb problemes de talls d'electricitat. L'alcaldessa ha denunciat la falta d'informació per part d'Endesa cap a veïns i l'ajuntament. I ha assegurat que la situació es solucionarà demà el matí i ha afetat 143 usuaris. Tot ha vingut per una avaria en una empresa, assegura Madrenas i que no té res a veure amb el frau elètric.