Més de 1.100 signatures reclamen un Pla Local d'Habitatge a Girona

Els impulsors de la iniciativa ciutadana pel dret a l'habitatge, que va presentar-se públicament el mes de setembre, han registrat aquesta tarda, 1.100 signatures per tal que la proposta comenci a tramitar-se a l'Ajuntament de Girona. D'aquesta manera, s'ha superat el llindar de l'1% de persones empadronades a la ciutat majors de 16 anys que exigeix el reglament municipal de participança.

L'objectiu de la iniciativa ciutadana és aconseguir que l'Ajuntament de Girona aprovi un Pla Local d'Habitatge, un instrument pendent a la ciutat des de fa anys, segons ha explicat Marc Puntunet. Els impulsos demanen que aquest Pla consti d'una diagnosi de la situació de l'habitatge a la ciutat, i un pla d'actuacions detallat, que inclogui calendari d'execució, recursos necessaris i indicadors de seguiment.

En concret, la petició registrada reclama que el Pla inclogui almenys cinc grans mesures, que són ampliar el parc públic d'habitatge; impulsar una moratòria de pisos turístics; sancionar l'ús anòmal de l'habitatge; crear incentius al lloguer a petits propietaris a través de la borsa municipal o d'entitats socials; i finalment crear un observatori de l'habitatge.

Un cop presentada la iniciativa, s'iniciarà un període d'exposició pública de 30 dies, i posteriorment s'haurà de convocar la comissió informativa o òrgan pertinent per valorar la petició, que els impulsors demanen que sigui la Taula Local pel Dret a l'Habitatge. Si aquest òrgan accepta la proposta, llavors s'iniciarà el tràmit administratiu que culminarà amb el debat al Ple municipal. Els impulsos han animat la ciutadania a fer aportacions a la iniciativa durant el període d'exposició pública, i han demanat als diferents grups que permetin l'entrada a tràmit de la petició per tal que pugui arribar al Ple.

Finalment, han alertat que "hi ha una autèntica emergència habitacional i una vulneració creixent del dret a un habitatge digne", per la qual cosa consideren que "el goven hauria de deixar d'anunciar mesures aïllades, i fer una política d'habitatge estratègica, ben planificada i efectiva". La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de les diferents entitats pel dret a l'habitatge de la ciutat, com la PAH, la plataforma +Barri - Menys Pisos Turístics, i el Sindicat de Llogateres i Llogaters, així com i també amb el suport i l'impuls de la CUP-Crida per Girona.