Així és com es viu la vaga d'estudiants i mestres en un institut de Girona

L'Institut Narcís Xifra de Girona ha viscut un matí amb les aules a mig gas per la vaga d'estudiants i professors que hi havia convocada per aquest dijous 28 de novembre.

La majoria dels alumnes de batxillerat i cicles formatius han optat per secundar l'aturada. De fet, en una classe d'un dels cicles formatius que es fan en aquest institut tan sols eren dos alumnes.

Per altra banda, els estudiants de l'ESO, sobretot els del primer cicle, han acudit a classe com qualsevol altre dia. Tot i així, alguns professors han assenyalat que a primera hora d'aquest dijous en una de les aules de tercer d'ESO tan sols hi havia cinc alumnes.

La convocatòria de la vaga d'estudiants ha coincidit amb l'aturada del professorat. En aquest cas, l'absència de docents en el centre gironí no ha afectat a les classes.