Aprovada l'ampliació de la sortida de la C-65 a la nova zona comercial de l'Avellaneda

L'Ajuntament de Girona ha aprovat definitivament el projecte d'ampliació de la sortida de la C-65 en direcció Sant Feliu de Guíxols que connecta amb la rotonda de la carretera Barcelona a la zona de l'Avellaneda. La futura obertura de Leroy Merlin als terrenys de Can Turon comportarà un augment de trànsit en aquesta zona, fet que va portar el consistori gironí a obligar aquest establiment de bricolatge a millorar la xarxa viària d'aquest espai.

Aquest és un punt on les llargues cues de vehicles són habituals en hores puntes i, sobretot, els caps de setmana. Es tracta d'una zona d'enllaç, mitjançant una rotonda, de tres vies que tenen un alt volum de trànsit com són la carretera Barcelona, l'antiga Nacional-II i la C-65 -la via que comença a la sortida Girona Sud de l'AP-7 i es dirigeix cap a Sant Feliu de Guíxols.

«Era una condició per a l'obertura de Leroy Merlin, que es fes una ampliació i ramificació per evitar que es col·lapsi aquest sector», ha explicat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. Així, fins que aquestes obres, que són responsabilitat de Leroy Merlin, no estiguin enllestides, l'establiment no podrà obrir les seves portes.

Actualment, la instal·lació està en plena fase de construcció. Tot i que es va preveure que Leroy Merlin fos una realitat a finals del 2018, s'ha retardat l'obertura per les modificacions viàries que l'empresa està obligada a assumir i dur a terme. El projecte, que té un pressupost de 632.275 euros, va ser aprovat el passat divendres a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona. Ara només falta que les obres comencin.

Desdoblament i nova via

Les modificacions viàries consisteixen en dues parts importants i duraran aproximadament tres mesos. La primera és el desdoblament de la sortida de la C-65 en direcció Sant Feliu de Guíxols que connecta amb la rotonda de Barcelona a la zona de l'Avellaneda. Aquesta via en pendent (punt 1) passarà de tenir un carril a tenir-ne dos. Per altra banda, es crearà una nova via (punt 2) al costat que enllaçarà directament amb l'N-IIa i, per tant, reduirà el trànsit de la rotonda.

Aquesta nova via permetrà entrar a la zona de Leroy Merlin, on també hi haurà un supermercat Esclat. Seguint per l'N-IIa s'haurà d'anar fins a la pròxima rotonda de l'Avellaneda per poder girar a la dreta (punt 4) i arribar a la zona comercial.

L'altra opció per accedir a aquesta zona serà seguir per la C-65 en direcció Sant Feliu de Guíxols i entrar per una nova ramificació que permetrà accedir a les instal·lacions comercials (punt 3). «D'aquesta forma es descongestionarà encara més el trànsit que hi ha actualment a la rotonda i que provoca llargues cues», explica Alcalà.

Una altra de les mesures que s'aplicaran a l'enllaç de la C-65 amb la rotonda de la carretera Barcelona és un semàfor que puntualment regularà automàticament la circulació del giratori. És a dir, el trànsit habitualment no resultarà afectat per aquests semàfors, sinó que només incidiran quan es detecti un col·lapse de vehicles.