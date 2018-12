Girona millora l'itinerari entre el CAP i el barri de Torres de Taialà

L'Ajuntament de Girona finalitzarà properament les actuacions de reforma de l'itinerari que connecta al CAP de Taialà amb el barri de Torres de Taialà. Concretament, s'ha millorat l'accés en el recorregut des del carrer de la Riera Rimau fins al carrer del Mas Catofa. En aquest tram, s'han rebaixat tots els guals i s'han fet les actuacions necessàries per tal que sigui un itinerari adequat per a persones amb mobilitat reduïda.

En aquest context de millora de l'espai, s'ha aprofitat per canviar un fanal de la vorera en el punt on s'han fet les últimes obres, una petició històrica dels veïns i veïnes perquè la ubicació del llum enmig de la vorera dificultava la mobilitat. Està previst que les actuacions que s'han iniciat tinguin continuïtat per ampliar el recorregut accessible fins al barri de Fontajau.

"Aquesta obra és un exemple d'una de les prioritats d'aquest govern: petites millores urbanístiques de barri, reclamades des de fa molts anys, que incideixen directament en la qualitat de vida de les persones. En aquesta actuació beneficiarem tota la gent que s'ha de desplaçar al CAP venint des de Torres de Taialà i des de Fontajau, perquè la gent amb problemes de mobilitat que ha de fer aquest trajecte el pugui fer de la manera més còmoda possible", ha remarcat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

En consonància amb aquest projecte que s'ha portat a terme i per complementar-lo, en els pressupostos participats del 2018 els veïns i veïnes de Mas Catofa han escollit el projecte d'adaptar les voreres dels dos passos de vianants que quedaven pendents d'adequar en la cruïlla del carrer del Puig d'Adri amb el carrer de Mas Vendrell. Les actuacions començaran properament.