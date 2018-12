L'antiga Pegaso de Girona serà un hotel de 52 habitacions

La cadena hotelera Bestprice ha començat a fer els primers passos per construir un hotel de 52 habitacions a l'edifici que antigament va acollir una seu de la marca Pegaso. En un comunicat, ahir l'empresa va explicar que ha seleccionat l'estudi Illa Arquitectes per tal que s'encarregui d'elaborar la redacció i el projecte arquitectònic de l'establiment turístic a Girona.

El futur hotel comptarà amb una superfície de 1.712 metres quadrats i disposarà d'«un solàrium que oferirà unes immillorables vistes de la ciutat gironina», segons l'escrit de l'empresa. La categoria de l'hotel seria d'una estrella i la inversió voltaria els dos milions. De moment, encara s'han d'engegar tots els tràmits urbanístics i l'Ajuntament no ha rebut cap sol·licitud de permís d'obres per a aquesta activitat ni a la carretera Barcelona ni a cap altre punt de la ciutat.

La cadena, que ja compta amb dos establiments a Barcelona, assegura que ha apostat per ampliar la seva oferta amb hotels a Madrid i Girona per «oferir un concepte innovador, únic i exclusiu on els seus clients gaudeixen de modernes instal·lacions a preus molt competitius», segons la companyia.

En un comunicat, la companyia no esmenta el lloc on preveu construir l'hotel a Girona però indica que està situat a « la principal artèria de comunicació de la ciutat i a pocs metres de l'estacióde l TAV». També ho estarà, doncs, de les estacions de la Renfe i de la d'autobusos. En aquest mateix comunicat, la cadena indica que «rehabilitarà l'edifici en tota la seva totalitat».

Aquesta actuació descarta que pugui tractar-se de l'equipament anunciat a la plaça d'Espanya, que sempre s'havia dibuixat sobre d'un solar asfaltat. Una altra opció podria ser aprofitar l'esquelet de l'antic Banc d'Espanya a la plaça Marquès de Camps, que, de fet, ja s'havia projectat els darrers anys com a futur hotel. Havia arribat a tenir permís d'obres però va acabar caducant i la grua que hi havia es va retirar. Però, segons ha pogut saber Diari de Girona, s'ha pensat en l'immoble de la carretera Barcelona número 1, que era l'antiga seu de la Pegaso, i fins fa poc, als baixos, hi havia la històrica botiga Berdala, que venia estris per a la llar. Farà cantonada amb el carrer Àlvarez de Castro. L'empresa diu que l'obra seguirà «els paràmetres de qualitat i excel·lència propis de la cadena hotelera».

Tenint en compte que a Madrid també s'ha escollit un gabinet d'arquitectes (l'estudi Marta González Arquitectos) per aixecar un hotel a prop de l'aeroport de Barajas, el president d'Hotels Bestprice, Òscar Sánchez, afirma que han format «un excel·lent equip amb estudis d'arquitectes que ens permet disposar d'espectaculars resultats en confort i qualitat per als nostres establiments hotelers i que ens permet traslladar-ho als nostres clients en forma d'experiències úniques. Volem comptar amb nous establiments a les principals ciutats del país».