El PSC de Salt denuncia el "desastre" de la gestió de les escombraries

El candidat del PSC a l'alcaldia de Salt Joan Martín ha denunciat el "desastre" de gestió de les escombraries a Salt. L'alcaldable afirma que el canvi de sistema proposat per ERC i IPS-CUP provoca que els contenidors es desbordin a tots els barris. «El servei no està a l'altura del preu que es paga ni a l'alçada del que seria acceptable. Al contrari, cada dia pitjor», va advertir Joan Martín.

En poc més d'una setmana, els socialistes han reunit una vintena d'imatges de l'acumulació de deixalles en diversos punts del municipi. Entre les illes de contenidors que han documentat els socialistes hi ha de tots els barris de Salt: de l'avinguda Països Catalans, del Carrer Major, del carrer Francesc Macià o del carrer Rosa Leveroni, etc. Joan Martín adverteix que només és una mostra i que la sensació de brutícia s'escampa per tota el municipi.

«El desastre té un responsable: el govern d'ERC i IPS-CUP i a ells els toca donar una solució», remarca el candidat. Joan Martín recorda que el govern de Salt va fer una nova contractació de la recollida de residus i neteja viària que va entrar en vigor el gener de 2018. Una sola empresa havia de fer la recollida del rebuig i la selectiva. Fins llavors el rebuig (contenidor gris) el recollia l'Ajuntament i la selectiva (contenidors verd, groc, blau i marró) la recollia el Consell Comarcal.

El nou contracte preveia el canvi de contenidors i el sistema de recollida passaria a fer-se per un camió amb conductor sense necessitat dels dos operaris que carregaven els contenidors. El govern de republicans i cupaires va anunciar que els nous contenidors tenien més capacitat i que hi hauria una illa de recollida a menys de 50 metres de qualsevol casa.

En definitiva, recorden els socialistes, que milloraria la recollida de les escombraries. «I només cal sortir a qualsevol carrer de Salt, cada dia, per veure que no és així. Illes de contenidors desbordades, els contenidors de selectiva s'omplen de seguida i les bosses queden fora... Un absolut desastre de gestió», es lamenta l'alcaldable de Salt.

«La posada en funcionament dels nous contenidors lluny de millorar un sistema ja deficient, el que ha demostrat és que s'ha empitjorat.», lamenta Joan Martín. "Els i les ciutadanes de Salt estan molt cansats de veure cada dia la brutícia al carrer, mentrestant paguen religiosament la taxa d'escombraries". El PSC de Salt estudia iniciar noves mobilitzacions per denunciar la manca de resposta del govern d'ERC i IPS-CUP.