Crida per trobar la bicicleta adaptada robada a un jove discapacitat de Salt

La família d'un jove amb discapacitat de Salt fa una crida per localitzar la bicicleta adaptada que li van sostreure el passat divendres al matí de l'aparcament del bloc de pisos on estava estacionada. Ho han difós a través de grups de Whatsapp i també per les xarxes socials perquè com diu la seva mare, la Cristina, es faci «justícia» i es localitzin les persones «que sabien qui érem i que el meu fill tenia aquesta bicicleta de tres rodes –que anomena tricicleta–».

El seu fill té 21 anys, es diu Juan Cruz i pateix una dispacitat física i una paràl·lisi cerebral amb afectacions musculars. Aquest últim aspecte és el que va fer que la família li adaptés una bicicleta ara fa un parell d'anys. Un mitjà de transport que té un cost elevat i que el seu fill, explica, havia començat fa poc a tornar a utilitzar motivat per la caminada solidària Trailwalker en la qual participarà l'any vinent.

Aquest robatori, que va tenir lloc al bloc de pisos on viu la família que està ubicat al carrer Francesc Macià de Salt, ara ha truncat els somnis del jove. I és que segons la Cristina, a més, el Juan, «des que li han robat la tricicleta, surt cada dia amb la seva cadira de rodes a intentar trobar-la per tot arreu i està trist». La família va denunciar els fets el passat divendres a la policia i els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt estan intentant aclarir el parador d'aquest vehicle que tan important és pel jove.

La mare del noi destaca que l'aparcament compta amb càmeres de videovigilància i que espera que amb això els Mossos puguin arribar a saber qui són els lladres i acabin trobant la bicicleta del seu fill.

Ressalta que d'on li van robar –l'aparcament del bloc de pisos– «era complicat emportar-se-la perquè, el meu marit tenia el seu cotxe aparcat i a més, calien dues persones per robar-la, ja que calia passar pel cim del cotxe i alçar-la per sostreure-la».

La família fa 17 anys que viu a Salt i, segons explica la seva mare, en Juan Cruz és un jove força conegut a a la vila. Destaca també que «és molt sociable» i, fins i tot, recorda que enguany ha participat en el calendari solidari dels Bombers de la Generalitat. Aquest cos també els està ajudant a difondre aquest robatori, diu la mare, per tal d'ajudar-los.

El jove participarà a la Trailwalker 2019 a través d'un equip de Mifas, del Centre Ocupacional de Riudellots de la Selva. Es tracta d'un repte solidari de 100 km per la Via Verda de Girona que té com a objectiu recaptar fons per donar a un projecte d'Oxfam i és el primer cop que hi participa Mifas.