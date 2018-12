Girona reconeix el compromís de la ciutat en l'alfabetització dels adults

Girona ha celebrat avui el Dia Internacional de la Ciutat Educadora sota el lema "Teixint una xarxa de complicitats". La jornada era l'activitat central de la tercera Setmana de la Ciutat Educadora. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha presidit l'acte commemoratiu, que s'ha fet al Centre Cultural La Mercè.



En el marc de l'acte, s'ha fet un reconeixement al compromís de la ciutat en l'alfabetització de les persones adultes i hi ha hagut una actuació del Cor Geriona. L'alcaldessa ha tancat l'acte amb la lectura de la Declaració de les Ciutats Educadores, un text elaborat des de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) i que s'ha llegit a totes les ciutats adherides a l'entitat.





El @corgeriona interpeta per primer cop i en primícia la cançó de la ciutat educadora en el marc del Dia Internacional de la Ciutat Educadora a Girona #EducatingCityDay @educacio_gi @EducatingCities pic.twitter.com/yTdTOduPK2 — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 30 de noviembre de 2018

La Setmana de la Ciutat Educadora inclouamb l'objectiu de promoure activitats educatives que contribueixin a la transformació de la ciutat, millorant la qualitat de vida i les relacions de la ciutadania de Girona.Durant tota la setmana hi ha hagut altres actes destacats, com el debat "La ciutat pertany a les persones?" per debatre sobre el concepte de ciutat educadora i el model de ciutat, i que estava moderat pel comunicador i activista social Mohamed El Amrani. També el diàleg entre el doctor en Pedagogia i professor emèrit de la Universitat de Girona , Mon Marquès, i l'enginyer industrial i assessor en estratègies urbanes i governabilitat local Josep Centelles, sota el títol "Qui i què educat la ciutat?", a la Casa de Cultura.Altres activitats programades han estat el lliurament de la Beca Premi d'Europa i la 6a Jornada Lluís Maria de Puig , tots dos el dia 28 de novembre; la 1a Jornada d'Innovació i Emprenedoria de Formació Professional de Girona i la 5a Jornada d'Intercanvi d'Experiències, del dia 30 de novembre, o la taula informativa a càrrec de l'Associació Comunitària Anti-SIDA, del dia 1 de desembre, amb motiu del Dia Mundial Contra la Sida.