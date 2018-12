Girona recull firmes per presentar a l'Ajuntament i a Indústria pels talls de llum

Els socialistes gironins han iniciat aquesta setmana una recollida de signatures per tota la ciutat pels talls de llum que ha patit Girona durant les últimes setmanes. Els talls de llum han afectat diferents barris com Montjuïc, Torre Gironella, Sant Narcís, Santa Eugènia, Germans Sàbat, Domeny i als barris de Girona Est.

En aquests moments, els socialistes han recollit més de 700 firmes per demanar solucions a l'equip de govern i, en cas que no sigui capaç de donar-ne a curt termini, exigir la convocatòria d'una Audiència Pública per ser capaços de donar solucions a aquesta problemàtica. "Les notícies dels darrers dies no fan sinó que estigmatitzar de nou un barri de la ciutat. El govern hauria de ser més responsable i no parlar de cap barri en concret quan es parla de frau de llum. S'intenta crear una fake new per despistar l'atenció de la gent. Què tindrà a veure una acció de Mossos d'Esquadra, que si cal fer-lo per combatre il·legalitats s'ha de portar a terme, amb talls de llum que es produeixen des de fa mesos des de Germans Sàbat a Torre Gironella i molts altres barris?", ha explicat la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Precisament són els barris que conformen Girona Est els que estan patint de manera més cruenta els efectes dels talls de llum a les llars. "Aquesta és una problemàtica de ciutat, no pot ser contestada per l'alcaldessa amb un exercici força impostat d'autoritat. Si vol trobar solucions, com que l'Ajuntament és el client més important de la companyia a la ciutat, que es planti si la companyia no introdueix millores d'infraestructures de manera immediata" ha dit Paneque.

Per això mateix, ha explicat que "des del dijous estem fent una recollida de signatures per diferents barris de la ciutat per portar-les a l'Ajuntament de Girona i a Indústria". Aquest any el govern de l'Ajuntament de Girona continuarà destinant recursos ingents a comunicació i publicitat pròpia, mentre els problemes de la ciutadania no deixen d'augmentar de manera exponencial.

Per la seva banda, el diputat socialista, Marc Lamuà, la setmana anterior va entrar en contacte amb la Secretaria d'Estat d'Energia al Ministeri per a la Transició Ecològica, per tal que es demani informació i la companyia Endesa doni solucions als recurrents talls de llum a la ciutat de Girona.

Els socialistes de Girona fa setmanes que denuncien els talls de llum a diferents barris de la ciutat, mitjançant xarxes socials, en el plenari o entrant preguntes a la secretaria de l'Ajuntament que encara no han obtingut resposta per part del govern, tot i sobrepassar els 30 dies que marca el Reglament Orgànic Municipal per a fer-ho.