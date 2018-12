El Sindicat de Llogaters de Girona busca expandir-se per tota la ciutat

El Centre Cívic Ter va acollir ahir vespre la primera assemblea del nou Sindicat de Llogaters de la ciutat de Girona. La trobada, que va servir per constituir el col·lectiu ja de manera oficial, va tenir lloc després de la trobada zero el passat dissabte 10 de novembre, en què una seixantena de persones van participar d'una sèrie de debats que havien de servir per començar a definir les funcions i estructura del futur sindicat.

Són precisament les conclusions recollides en aquest debat les que han servit com a fonament de l'assemblea d'ahir. El primer punt de l'ordre del dia consistia en definir els objectius del sindicat, que van quedar definits de la següent manera: realitzar una tasca extensiva de difusió que permeti arribar no només a totes les persones de Girona que es trobin en una situació problemàtica pel que fa al seu lloguer, sinó també aconseguir involucrar el màxim de persones a la lluita activa per unes condicions habitacionals dignes.

En aquest sentit, es va posar èmfasi en la necessitat de treballar conjuntament amb altres entitats que treballen pel dret a l'habitatge, com ara la PAH Gironès o +Barri-Pisos turístics. El segon objectiu que es va acordar gira entorn el treball actiu en termes d'acció sindical. Es va insistir en la doble funció que ha de tenir el sindicat en aquest sentit: d'una banda, la defensa i empoderament de llogaters i llogateres amb problemàtiques concretes, i de l'altra, la generació de propostes polítiques transformadores que siguin capaces de subvertir d'arrel la situació d'abús i precarietat en què es troben avui en dia els i les llogateres.

Les persones assistents a l'assemblea han decidit també constituir-se com a secció local del Sindicat de Llogaters i, per tant, treballar de forma conjunta amb la resta de seccions locals que en el darrer any i mig han emergit arreu del territori. En aquest mateix sentit, preveuen fer una jornada oberta de formació amb membres del Sindicat de Llogaters de Barcelona en els propers mesos. La propera assemblea del Sindicat serà el dimecres 12 de desembre, en un espai encara per determinar.

Abans de la constitució del sindicat, es van fer diverses reunions prèvies.