Girona Tot Nuvis inaugura la 26a edició

El Palau de Fires de Girona va obrir ahir les portes a la 26a edició de Tot Nuvis, el saló nupcial de referència de les comarques gironines. El públic podrà trobar entre els més de 100 expositors que hi ha tot allò relacionat amb els casaments, així com amb els batejos, comiats o grans aniversaris. El programa del saló també incorpora concursos i demostracions com el Concurs Ram a l'Aire, que tindrà lloc avui. També es farà una demostració de ball a càrrec de l'Escola Sibiem que es complementarà amb un curset de ball.