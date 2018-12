Més de 300 treballadors dels serveis socials exigeixen un protocol de seguretat

Més de 300 persones van concentrar-se ahir davant la seu de la Generalitat a Girona per demanar uns serveis socials «dignes i de qualitat», així com un «protocol de seguretat i de prevenció de riscos». La concentració respon a un acte de rebuig i condemna a l'apunyalament que va patir fa una setmana una treballadora del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per part d'un usuari del servei. Una agressió que segons va afirmar ahir el col·lectiu «no és un cas aïllat».

El sector va posar de manifest que els «insults, amenaces i agressions» que reben «contínuament» els professionals de l'atenció directa dels Serveis Socials d'arreu de Catalunya s'han «normalitzat». És per aquest motiu que demanen «solucions als polítics» perquè no es torni a repetir un cas com el de Salt. «Si ens toquen a una, ens toquen a totes», van manifestar sota una allau d'aplaudiments.

Davant d'aquesta situació, la Unió General de Treballadors (UGT) va exigir un «protocol de seguretat i de prevenció de riscos». Aquesta serà la primera mesura que el sindicat emprendrà, segons va explicar Xavier Casas, secretari general de la UGT Comarques Gironines, en declaracions a Diari de Girona. «Portarem el cas a Inspecció de Treball perquè es revisi la manca d'un protocol de seguretat i de prevenció de riscos», va especificar Casas.



Precarietat laboral



Per altra banda, els professionals dels Serveis Socials també van denunciar la «precarietat» amb la qual treballen, així com l'«externalització» que pateix el sector amb un augment de les «subcontractacions». Una situació en la qual es troba la Maria, la dona apunyalada fa una setmana a Salt.

Segons va explicar la UGT, el sindicat estudiarà a través dels seus serveis jurídics les subcontractacions dels serveis socials. «Ens ho mirarem amb lupa», va explicar Casas, afegint que es fixaran en les ràtios de casos per cada treballador i les condicions laborals que garanteix aquest contracte del consorci per assegurar-se que no hi ha hagut cap tipus de vulneració.

Per altra banda, la presidenta del comitè d'empresa del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, Gemma Martínez, va explicar que han engegat una negociació amb el govern català per poder crear un «protocol marc» que garanteixi un mínim de condicions laborals als treballadors socials de les administracions locals.

La principal petició del col·lectiu és demanar «més recursos», ja que diàriament s'exposen a «situacions complexes» atenent a «una població que es troba en situacions extremes i que no tenen cap resposta afectiva del sistema que ajudi a paliar-les». «Els serveis socials ens hem convertit en el mur de contenció de totes aquestes demandes, la cara visible del sistema», van apuntar a través de la lectura d'un manifest.

Davant d'això i per «evitar situacions de violència» com la de Salt van explicar que cal «analitzar els factors estructurals, els models d'atenció i els recursos invertits en els serveis socials».

La manifestació també va comptar amb el suport de Comissions Obreres (CCOO), així com de l'Ajuntament de Salt i de Girona. Així mateix, membres del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt van explicar que la Maria ja ha sortit de l'hospital i es recupera favorablement.