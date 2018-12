El judici per l'ocupació de Kan Kolmo serà el 18 de desembre

L'ocupació d'una finca del carrer del Carme de Girona per part d'un grup de joves que van batejar l'edifici com «Casal Social Okupat Kan Kolmo» tornarà a judici el 18 de desembre. La casa, una antiga fàbrica de taps de suro que va tancar a la dècada dels anys setanta, es va ocupar l'any 2009 i des d'aleshores, la propietat ha intentat judicialment que es desallotgés, mentre els joves hi han estat portant a terme activitats periòdicament. Els «okupes» preveuen organitzar una cercavila abans del judici i ja han anunciat que un cop hi hagi sentència, si és desfavorable, organitzaran una manifestació el dissabte següent del dia que es faci pública. L'any 2009, es va absoldre un jove acusat d'ocupació de béns immobles i de frau en el consum elèctric.