L'antiga Sala de Ball i Merkalzados s'enderrocaran després de Reis

L'antiga Sala de Ball de Girona i la nau on hi havia la botiga Merkalzados tenen els dies comptats. Si els terminis no varien, els plans són que l'enderroc de les naus pugui produir-se al gener. Just després ja podrien començar els treballs per a la construcció d'un edifici d'habitatges amb planta baixa i quatre plantes, que és el màxim que permet el pla general i que, de fet, l'equipararà amb els edificis ja existents al carrer.

Com que l'enderroc i la construcció dels pisos es preveu complex per l'alta presència i moviment de maquinària i de camions en una de les principals artèries de circulació de la ciutat, l'Ajuntament vol evitar que l'afectació es produeixi durant les festes de Nadal i de Reis, segons ha pogut saber Diari de Girona, per ser una època en què hi ha molta mobilitat a la ciutat.



Tràmits burocràtics a punt

Des de fa mesos, la societat, el grup Sorigué, ha estat entrant tota la documentació pertinent per poder complir amb tots els requisits necessaris per obtenir la llicència per enderrocar els edificis existents i per poder aixecar el bloc de pisos. Segons ha pogut saber aquest diari, la tramitació burocràtica està ja en la part final. Entre els requiriments que inclourà el permís d'obres hi haurà la necessitat que l'edifici resultant sigui respectuós amb el seu entorn i amb el parc de la Devesa, que té just al davant.

La sala de ball havia obert als anys noranta als antics tallers de Can Sarasa del carrer riu Güell com a continuació de l'antiga discoteca Piscis, de l'interior del parc de la Devesa, guanyaven el doble d'espai, arribant als 1.600 metres quadrats i generaven un espai amb un escenari al centre i graderies amb butaques i sofàs al voltant. A més a més, hi havia un espai diferenciat, un «privat» a la planta superior, a la qual s'hi accedia per unes escales.



Un any de tancament

L'equipament va cessar les seves activitats el 31 de desembre de l'any 2017 després de moltes dècades de música per totes les edats, concerts, gales i esdeveniments de tota mena. Haurà estat pràcticament un any tancat abans de l'enderroc.

Un grup promotor amb la seu principal a Lleida va adquirir aquest immoble, tal com va avançar Diari de Girona, fa uns mesos, amb l'objectiu d'aixecar-hi un bloc de pisos.

El grup immobiliari també va comprar la nau situada en un dels costats, un establiment de sabates a baix preu, Merkalzados, amb el mateix objectiu. El grup està integrat per una vintena d'empreses, moltes de les quals tenen seus en altres ciutats catalanes i espanyoles.