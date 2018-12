L'avinguda Tarradellas de Girona, un dels vials amb més trànsit de la ciutat, està patint retencions per diverses obres. A més de les que afecten al pont del Dimoni, al carrer Riu Güell que és la perllongació de l'avinguda, des del 14 d'octubre hi ha un carril de circulació tallat per obres de millora a la xarxa d'aigua potable. Estan a la recta final i afecten el tram que va des de la rotonda de Santa Eugènia fins a la de l'Assemblea de Catalunya.