CUP, ERC i PSC demanen a Madrenas que no usi recursos públics per propaganda

Les tres portaveus d'ERC-MES, de la CUP i del PSC -Maria Mercè Roca, Laia Pèlach i Sílvia Paneque- presentaran aquest proper dimecres una reclamació formal per impedir que l'alcaldessa Marta Madrenas utilitzi més recursos públics per fer propaganda personal i de partit. L'anunci de Madrenas per als canals públics de l'Ajuntament de Girona de la conferència "Model Girona" ha estat l'última decisió d'una corrua d'accions, que han insistit a posar el dotat departament de comunicació de l'Ajuntament de Girona "al servei de Convergència i Unió."

Els grups municipals han coincidit a assenyalar que és una pràctica "poc ètica" fer una conferència a les portes de les eleccions municipals com a candidata de Convergència i Unió i anunciar-la per mitjà de targetó oficial i de publicitat municipal pagada per tots els ciutadans i ciutadanes de Girona. Convergència i Unió va crear un departament de comunicació molt dotat en recursos econòmics i humans i està essent utilitzat per l'alcaldessa de Girona per motius electoralistes.

A criteri dels tres grups això és comprobable a les informacions propagandistes de l'alcaldessa dels canals de xarxes socials de l'Ajuntament de Girona. Per diferents vies, tant al plenari com en comunicats oficials, ERC-MES, CUP i PSC havien traslladat queixes relatives a la parcialitat propagandista dels canals oficials de l'Ajuntament de Girona amb anterioritat. D'altra banda, els tres grups municipals també es mostren greument preocupats per la gestió dels recursos públics que l'alcaldessa Marta Madrenas ha realitzat.

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, ha dit que "cal ser extremadament respectuós amb la institució de l'Ajuntament de Girona". Per a la socialista és important que se separi la voluntat legítima que qualsevol persona pot tenir de voler fer actes amb caràcter electoral dels papers i funcions que una alcaldessa té encomenats. "Fer una conferència sobre el model personal que l'alcaldessa té sobre la ciutat a pocs mesos de les eleccions municipals, és un acte de partit com a candidata. Els recursos municipals per una acció com aquesta no estan justificats", ha conclòs Paneque.

La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, ha volgut constatar que "cal destacar la idea que la ciutat és sinònim a Convergència". Des d'aquest punt de vista ha afirmat que "exigim a Marta Madrenas que deixi d'utilitzar recursos municipals amb intencions electoralistes".

La portaveu d'ERC-MES, Maria Mercè Roca ha afirmat que "la propaganda electoral l'han de pagar els partits i no l'Ajuntament de Girona amb els diners de totes i de tots. És una falta de respecte a la ciutadania que Madrenas utilitzi els recursos municipals per a fer propaganda de partit". Roca ha afegit que "ara que s'acosten les eleccions municipals, Marta Madrenas ha intensificat la instrumentalització dels canals municipals en benefici personal". Per finalitzar ha demanat que "s'aturi aquesta pràctica de forma immediata".