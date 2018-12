Comencen les obres per rehabilitar el sostre esfondrat de l´edifici de la Sareb

Operaris d'una empresa van iniciar ahir al matí els treballs per poder reparar el teulat d'un edifici que es va enfonsar la nit del 24 de novembre al mig del Barri Vell de Girona. La finca, deshabitada i propietat de la Sareb, feia anys que estava en mal estat i ja havia estat requerit per part de l'Ajuntament que es reparés la façana. Aquesta rehabilitaicó es va fer, però no es va tenir en compte res més de l'immoble fins que es va produir l'incident. Aleshores, l'Ajuntament va demanar a la Sareb que, com més aviat millor, actués per reparar l'edifici i garantís la seguretat perquè no torni a passar.

El vell immoble, abandonat des de fa anys, està situat al número 11 de la pujada de Sant Domènec. Ahir al matí, un grup d'operaris aixecaven una bastida per iniciar la reparació.

L'esfondrament no va causar cap ferit ni cap dany a cap altre bé, però sí que va causar un ensurt als veïns i, sobretot, va provocar que un negoci que hi ha a la planta baixa de la finca del costat hagi perdut una sala. Es tracta d'un establiment de restauració que ocupa part dels baixos de l'edifici afectat. L'Ajuntament va obligar a cesar l'activitat en aquesta part, per raons de seguretat. També es va precintar la part d'un habitatge que està a l'edifici afectat i que també comparteix habitacions en els dos edificis del carrer.

Poc després de l'ensorrament, l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell va recordar que l'edifici portava «anys degradant-se». En aquest sentit, l'entitat veïna ja va demanar a l'Ajuntament que instés «la propietat a actuar per garantir la seguretat de la zona» o que ho fes «el mateix Ajuntament de forma preventiva».

El carrer és molt transitat perquè dona accés al campus del Barri Vell de la Universitat de Girona (UdG). Fa uns anys es va produir un ensorrament encara més espectacular. El 13 de juny de l'any 2007, a mitja tarda, es va desplomar una part del Seminari Menor. Pedres d'un mur lateral del Seminari, ferralla i taulons de fusta d'una bastida van quedar barrejats en una pila que va ocupar tot el carrer de banda a banda i amb diversos metres d'alçada. Per sort, no va afectar cap vianant ni cap paleta.