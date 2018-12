La comunitat educativa de l´INS Narcís Xifra planteja només fer batxillerat i FP

La comunitat educativa de l'institut Narcís Xifra de Girona va proposar ahir al director dels serveis territorials d'Ensenyament, Martí Fonalleras, que el centre es converteixi només en un equipament d'estudis postobligatoris. La reunió es va concertar arran de l'anunci del Departament que l'any vinent obriria un institut a Sarrià de Ter amb quatre línies d'ESO. A grans traces temen que una de les línies s'adjudiqui a alumnes que no han pogut accedir a la primera opció de centre i a l'alumnat nouvingut i veuen «inviable» mantenir una «ESO de qualitat en condicions tan precàries. El delegat d'Ensenyament va assegurar que estudiarà la proposta del centre i que entenia la «preocupació» que tenien.

La reunió va durar unes dues hores. Des de l'institut, es va indicar que el seu centre «no pot ser l'única alternativa per encabir les línies educatives previstes sobrants de la ciutat de Girona, presents o futures». En la reunió, es va posar sobre la taula el nombre d'alumnes de què disposen després d'haver-se reunit amb les direccions i les AMPAs de les tres escoles adscrites (FEDAC Pont Major, Carme Auguet i Escola Montjuïc) i els agents socials del barri i van afirmar que donen «només per a una línia d'ESO, tot i que ells -en referència a Ensenyament- en defensen dues». En aquest sentit, indiquen que tindrien un màxim de 38 alumnes per omplir dues línies (60 alumnes).

Per això, des del claustre es defensa, a partir del curs que ve, «traslladar-nos com a centre d'ESO a Sarrià per iniciar les 4 línies d'ESO i mantenir l'heterogeneïtat d'alumnat i la igualtat d'oportunitats». Admeten que «faltaran places per a l'alumnat de Girona però la dificultat d'accés al Xifra, la baixa densitat de població a l'entorn proper, la falta històrica d'inversió en les infraestructures i la situació perifèrica exclouen que sigui una solució mantenir les dues línies d'ESO en aquest institut».

A més, defensen, també, que el projecte educatiu del Narcís Xifra, en els seus estudis obligatoris i avalats pels seus resultats, «té dret a perviure en el seu conjunt per a persones i projectes». Per això, demanen que el centre de Sarrià «esdevingui o bé subseu del nostre institut o bé que, amb un projecte directiu propi, neixi de l'actual equip de professorat del Xifra».

Mentrestant, el delegat territorial d'Ensenyament, Martí Fonalleras, va fer una valoració «positiva» de la reunió. Fonalleras va indicar que entenia la «preocupació» dels representants de l'institut. Va assegurar que tampoc vol que hi hagi «segregació» i que treballaran amb aquesta voluntat des del Departament. Martí Fonalleras va indicar que va anotar-se totes les propostes dels professors de l'institut i que les «estudiaran a fons». Va assegurar que era «molt interessant «poder copsar de primera mà les preocupacions i l'opinió dels qui dia a dia són a l'institut» i va garantir que «estudiarem la millor proposta perquè hi hagi la millor escolarització» a tot arreu.