Detenen tres persones a Salt que robaven en un pis del carrer Llevadores

Els diferents controls i patrulles de la Policia local de Salt van permetre detenir a tres persones que estaven intentant robar en un domicili del carrer Llevadores, el passat divendres 30 de novembre. La col·laboració ciutadana, una vegada més, va ser clau per poder intervenir amb rapidesa i sorprendre als individus mentre encara estaven intentant entrar i forçar el pany del pis.

Dos dies mes tard la Policia Local va detenir una altra persona per robatori a l'interior de vehicles al carrer del Rec. En aquest cas, l'avís d'un veí i l'ús de les càmeres de seguretat, van permetre a la policia desplegar un dispositiu per localitzar l'infractor el mateix vespre. La ràpida intervenció va permetre recuperar també els objectes sostrets als vehicles a una zona propera a l'aparcament públic i es van retornar als seus propietaris.

A més, fa una setmana es va detenir també a una persona per tràfic drogues i dues persones més per intent d'ocupació d'un pis que l'Ajuntament havia tapiat prèviament per evitar-ne les ocupacions.